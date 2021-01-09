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تراند اليوم : مع قدوم الصيف. هل ينقل الذباب والبعوض كورونا من شخص لآخر؟

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موسكو - الخليج 365

مع حلول الربيع وبدء انتشار الذباب والبعوض مع ارتفاع درجات الحرارة، تساءل الكثير حول العالم، هل الحشرات قادرة على نقل العدوى بفيروس من شخص الى آخر؟.

علماء الحشرات في روسيا استبعدوا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: "لا يوجد داعٍ للخوف من هذه الناحية"؛ مشيرًا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار، وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، أكدت عالمة الحشرات يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية "لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا". بحسب روسيا اليوم

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وقالت العالمة الروسية لوفتسوفا: "إذا تخيلنا أن شخصًا مصابًا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدًّا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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