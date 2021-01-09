تراند اليوم : إطلاق إسم "كورونا" و"كوفيد" على مولودين حديثي الولادة في الهند

نيودلهي/ الخليج 365

أطلق زوجان في ولاية تشاتيسجار الهندية، إسمي "كورونا"و"كوفيد" على توأمهما حديثي الولادة، وذلك بعد أن واجهتهما صعوبات نتيجة الإغلاق التام في أنحاء البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام هندية، قول الزوجان بريتي وفيناي "هذين الإسمين اخترنهما للتعبير عن الإنتصار على الصعاب".

وأضاف الزوجان أن الأسماء ستذكرهما بالصعوبات التي واجهتهما أثناء الإغلاق وقبل الولادة الناجحة في مستشفى حكومي الأسبوع الماضي.

وقد أدى الإغلاق في الهند إلى تعليق القطارات وخدمات شركات الطيران لجميع الرحلات باستثناء الرحلات الأساسية إلى أماكن مثل الأسواق أو الصيدليات، وأبقى فعليًا 1.3 مليار هندي في المنزل.

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وبلغت حصيلة الإصابات في الهند 2909 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك 68 حالة وفاة.