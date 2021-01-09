تراند اليوم : فنانة سعودية تدعو لاستخدام المساجين حقل تجارب لعلاج كورونا

الرياض - الخليج 365

أثارت فنانة سعودية جدلا واسعا في السعودية، بعد أن اقترحت استخدام المساجين كحقل تجارب للدواء المنتظر استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وكتبت الفنانة السعودية مرام عبد العزيز، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل".

وأضافت: "كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة، حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها، عقابا لهم، يستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المذكورة بالقسوة واللاإنسانية.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2523 مصابا كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصبح العدد العام للمتوفين 38 شخصا، فيما تم تسجيل 551 حالة شفاء.