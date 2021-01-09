تراند اليوم : بعد زواج 51 عاما .. قصة زوجين فرق بينهما كورونا في دقائق

واشنطن - الخليج 365

انتهت قصة زوجين عاشا معا حياة سعيدة 51 عاما، بشكل مأساوي، بعدما أصيبا بفيروس كورونا المستجد وتوفيا في يوم واحد بفارق 6 دقائق.

عاش الزوجين الأمريكيين، ستيوارت بيكر، البالغ من العمر 74 عاما،وأريان بيكر، التي ناهزت 72 عاما، لتنتهي حياتهما يوم 29 مارس الماضي، بفارق 6 دقائق بين الواحد والآخر. وفق ما ذكر ابنهما بودي بيكر في مقابلة تلفزيونية.

الأبن بيكر المتماسك رغم المأساة، قال، "كان والداي شخصين رائعين، وقد أثرا في حياتي وحياة الآخرين، وللأسف فقدناهما في يوم واحد، بفارق دقائق".

وأشار الابن بيكر الى أن والديه كانا يتمتعان بصحة جيدة، إلا أنهما أصيبا فجأة الشهر الماضي بالتهاب رئوي خفيف، وفق تشخيص الطبيب.

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وروى أن حالتيهما ساءتا في وقت لاحق، فذهبا إلى المستشفى، حيث استبقى الأطباء الأب، الذي كان يعاني أيضا من الربو، في المستشفى، فيما أرسلوا والدته إلى المنزل وبعد فحص الأب، تأكدت إصابته بالفيروس التاجي، وأبلغ الطبيب الابن بأن العدوى لم تترك لوالده أي فرصة.

وإثر ذلك، قرر الأبناء عدم إبلاغ الأم بهذه النتيجة، وتحسبا لأي طارئ، قرروا إدخالها إلى المستشفى، ومن هناك بعد 45 دقيقة جاءتهم الأنباء بأن الوالدة هي الأخرى في حالة خطيرة.

وبالنهاية، قرر الأبناء فصل والديهم عن الأجهزة التي تحافظ على الوظائف الحيوية، وسمحوا لهما بالموت بشكل طبيعي، ولكن طُلب من موظفي المستشفى عدم تفريقهما لتنتهي قصة الحب والزواج الطويلة بطريقة مأساوية.

يشار الى أن أمريكا تحتل المرتبة الأولى في عدد حالات الإصابة المسجلة لعدوى الفيروس التاجي، وتجاوز الرقم الآن أكثر من 335 ألفا، فيما توفي 9500 شخص، وتم علاج أكثر من 17 ألفا.