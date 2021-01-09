تراند اليوم : فوائد مشروب الليمون بالماء خلال الافطار في رمضان

واشنطن - الخليج 365

أعلن الموقع الطبي الأمريكي “Health Food Star”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن 4 فوائد مذهلة لتناول الماء بالليمون خلال وجبة الإفطار في رمضان، وتشمل:

1- يحسن وظيفة الكبد: رعاية الكبد مهمة جداً في الحفاظ على الصحة العامة، لذلك فإن الليمون يعزز وظيفة الانزيمات ويساعد في القضاء على السموم والبكتيريا السيئة لأنه يحتوي على حمض الستريك.

2- يساعد على ترطيب الجسم: الناس يفقدون الكثير من المعادن مثل الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم فى كل مرة يفعلون الأنشطة البدنية أو العمل الشاق من خلال التعرق، فيمكن ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية كافية من الماء بالليمون لتعويض المعادن المفقودة.

3- يساعد الجسم على إخراج السموم يساعد الليمون الجسم على التخلص من السموم خلال 24 ساعة.

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4- يعزز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الليمون على ألياف البكتين وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة القولون، وبالتالي تعزز عملية الهضم عن طريق شرب كوب من الماء الليمون على الإفطار.