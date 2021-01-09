تراند اليوم : مسلسل الكيف الحلقة 21 :وليد يتزوج زينات ووالده يطرده من المنزل

في أحداث مسلسل الكيف يطلب جمال مقابلة زيزي لكي يصالحها بعد أن غضبت من زواجه للمرة الثانية وحين أحس أنها تنوي أن تتزوج من رجل أخر عرض عليها الزواج، وبذلك يكون جمال قد تزوج للمرة الثالثة.

يتزوج وليد من زينات ويصحبها معه إلى منزل والده فيفاجئ والده ووالدته وتنشأ بين زينات وتحية والدة وليد مشاجرة كبيرة لأن وليد تزوج امرأة قريبة من عمر والدته، ولكن وليد لم يبالي بشجارهم مع زوجته وأخبر عائلته أن ذلك قراره وأنه ليس صغير.

قام والد وليد بطرده من المنزل ولكن بعد توسل سحر وافق والد وليد على أن يبقى وليد وزوجته فقط حتى الصباح ثم يرحلان من المنزل.

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ويمكنكم مشاهدة مسلسل الكيف من هنا متمنين لكم يوماً جميلاً.