تراند اليوم : نصائح للتخلص من روائح الجسم الكريهة في رمضان

واشنطن - الخليج 365

توصلت دراسة أن الأميركيين ينفقون مئات من الدولارات سنويا على منتجات العناية الشخصية، لمحاربة رائحة الفم والعرق.

وتزداد هذه المشكلات في فصل الصيف، خاصة مشكلة رائحة الفم نتيجة الصيام لساعات طويلة، لذا قدم موقع " doctoroz" طرقاً لكيفية التغلب علي مثل هذه الروائح الكريهة.

رائحة الفم

تعتبر رائحة الفم الكريهة من الأمور المحرجة للبعض، والتي تنتج عن الامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة، أو نتيجة للإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي، أمراض الكبد، مرض السكر، والتهاب الرئتين.

وأكد خبراء الصحة، أن غسل الأسنان يومياً بالفرشاة، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالألياف، من الأمور الهامة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى الحد من تناول الأطعمة عالية الدهون والسكريات.

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كما أوصي الخبراء، بضرورة شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا، حيث يساعد جفاف الفم على ظهور رائحة الفم الكريهة.

رائحة عرق "الإبط"

رائحة "الإبط" من الروائح الكريهة للجسم، والتي تحدث بسبب الإجهاد الزائد، بالإضافة إلى سوء التغذية، ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك المزمن، وعدم النظافة باستمرار.

ويكمن الحل في القضاء على رائحة عرق الإبط، في المواظبة على استخدام مضادات العرق، حيث تحتوي على مواد مضادة للبكتريا الناتجة عن اختلاط العرق بالجلد.