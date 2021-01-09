تراند اليوم : العاب بنات موضة .. العاب فرايف Friv الحديثة, العاب طبخ الهامبرجر

العاب فرايف Friv games الحديثة أخر إصدار أونلاين، العاب بنات فلاش بدون تحميل على الأنترنت، ألعاب فرايف نقدمها لكم أطفالنا الأعزاء عبر يوميات ضمن موسوعة ضخمة من الألعاب الفلاشية، فرايف بن تن والمزرعة السعيدة وصب واي ، والعاب friv ماريو وكراش والديكور ، الان تمتع في أكشن 2015 مع سلسلة من المغامرات المتنوعة الحديثة.

ويحتوي موقع العاب فرايف على مجموعة متنوعة من ألعاب فلاش والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال العرب والأجانب على مستوى العالم ولعل أبرزها لعبة البيرة و لعبة جاتا و لعبة صب واي و لعبة المزرعة السعيدة و العاب بن تن و العاب ماريو و لعبة ماريو و العاب 250 زوما و لعبة الحب.

ونبدأ بلعبة البيرة (beer game) من الالعاب المسلية والممتعة وصدرت لعبة البيرة في الربع الاخير من عام 2007 واصبحت مشهورة جدا الي وقتنا هذا وتقوم في لعبة البيرة بجمع زجاجات البيرة المتساقطة في الصندوق البيرة الذي تحركة عن طريق ماوس الكمبيوتر وعليك تحريك الصندوق بسرعة عالية حتي تتمكن من جمع كل الزجاجات حيث تتساقط زجاجات البيرة تدريجيا من اعلي الي اسفل وكل ما عليك فعلة هو تلقي زجاجات البيرة في الصندوق ومنع تساقطها خارجة وفي كل مرحلة عليك ان تسرع في جمع الزجاجات المتساقطة لان الزجاجات تتساقط اسرع من قبل ويسرع تساقط الزجاجات في كل مرحلة من مراحل اللعبة ،و لعبة البيرة هي من اشهر الالعاب في الوطن العربي حيث صدرت من ما يقارب العشره اعوام واكثر.

ولعبة صب واي تعتبر من اشهر الالعاب في الشرق الاوسط اطلاقا حيث لا يوجد احد لم يلعب هذه اللعبة ،وتقوم اثناء اللعب علي الجري والهروب من الشرطي وتفادي الاصضدام بالقطار او بالحواجز الان قم بلعب لعبة صب واي عن طريق ماوس االكمبيوتر وشارك هذه العبة علي الانترنت مع اصدقائك انتظر لبضعه ثواني حتي يتم تحميل اللعبة قم باللعب والقفز والهروب من الشرطي حتي تقوم بعبور المرحلة بنجاح والدخول في مرحله اخري وفي حالة القبض عليك تبدأ من النقطة الي قبض عليك بها من جديد .

كما لدينا لعبة الحب الكثير يعرف لعبة الحب (Love Game) , والكثير من يحبها فمن منا لم يحب ؟ لعبة تقيس درجة حبك لحبيبتك ،فهي لعبة مقياس الحب، الان قم بلعب وتجربة لعبة الحب المقدمة من فرايف جيمز و اعرف مقياس حبك ودرجة حبك او درجة حب حبيبتك لك ، فقط اكتب اسمك واسم حبيبتك وانظر الي المقياس وانظر الي النتيجة الجميلة . هيا اختبر مقدار حبك لحبيبتك .

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و لعبة بيبي هازل في حديقة الدولفين من العاب بنات , تقوم عائلة بيبي هازل مع صديقتها الصغيرة بالذهاب في جولة على حدائق الاسماك للذهاب والاستمتاع في وقتهم , حيث تقوم بيبي هازل وصديقتها باللعب في الالعاب الموجودة هناك على شكل دولفين , وشراء الحلويات الايبس كريم , ويقوم ام وام بيبي هازل بشراء تذاكر الدخول لحوض الدولفين , حيث تقوم بيبي هازل باللعب مع الدولفين واطعامه الاسماك الصغيرة والتقاط صور للذكرا.

ويمكنكم لعب جميع الالعاب من هنا متمنين لكم قضاء أوقات جميلة.