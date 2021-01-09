تراند اليوم : خطوات هامة للكشف المبكر عن السرطان

وكالات - الخليج 365

في الاونة الاخيرة لاحظنا انتشار مرض السرطان الكبير في مختلف دول العالم، كشف تقرير نشره موقع "ويكي هاو" الاميركي عن مجموعة طرق للكشف المبكر عن السرطان، ما يساعد في معالجته وانقاذ بعض المصابين به.

التغيرات في الجلد: يسبب سرطان الجلد تغييراً في لون الجلد، مما يجعله قاتماً وفيه اصفرار أو احمرار، ويمكن مراقبة الشامات لانها كلما زاد حجمها كان مؤشراً لوجود المرض.

التغيرات في الأمعاء: أكد الخبراء أن الامساك المستمر أو الإسهال قد يكون مؤشراً لوجود سرطان القولون، ويمكن أن تشمل علامات سرطان المثانة والبروستاتا الحاجة إلى التبول أكثر ونزيف غير عادي.

فقدان الوزن بشكل مفاجئ: يعتبر فقدان الوزن بشكل مفاجئ ومن دون اتباع نظام غذائي، فذلك علامة مبكرة على سرطان البنكرياس والمعدة والمرىء.

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