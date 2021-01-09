تراند اليوم : احذري طقطقة الرقبة الأسباب توقفي عنها فوراً

وكالات - الخليج 365

في الواقع أن صوت طقطقة الرقبة هو صوت علي غرار الصوت الناتج عن تحريك المفاصل للحد من التوتر . يقوم بعض الرجال بهذه الحركة عن قصد من قبل اللف والدوران للرقبة بعد الخروج من السريرفي الصباح أو عند الوقوف لفترة طويلة . قد يكون مصحوب بصوت تكسير لكي يكون مصدر إرتياح لبعض الأشخاص والكثير من الأفراد يقوم بطقطقة الظهر أو الرقبة أوالكاحلين وتصبح عادة لديهم وبالرغم من أنها تؤدي إلي الشعور بالإسترخاء والإرتياح عند طقطقة الرقبة قد تكون ضارة في بعض الحالات وتضر الصحة، حيث تؤدي إلي ألام في الرقبة والإصابة بهشاشة العظام في وقت مبكر في الرقبة .

وهناك الكثير من الأفراد يشتكوا من عادة طقطقة الرقبة والتي تحدث بسبب إلتواء بسيط في الرأس للجانب الأخر. بالنسبة للكثير هي عادة غير مؤذية لأنها توفر الراحة المؤقتة للتيبس ولكن كثرة طقطقة الرقبة يمكن أن تشير مخاطر صحية ونحن بصدد هذا المقال لنوضح لك مخاطر هذه العادة واسبابها وكيفية علاجها .

طقطقة الرقبة

ما هي طقطقة الرقبة ؟

هي صوت مسموع بوضوح عند تقوم بتحول أو دوران أو إزالة الإنحناء الجانبي من الرأس . وفي معظم الحالات، يكون صوت الطقطقة نتيجة شد عضلات الرقبة مما يتسبب في تحرك الفقرات ضد بعضها البعض عند القيام بحركات معينة . في حين لا تكون هناك أعراض أخري قد تظهر مع صوت الطقطقة . ومع مرور الوقت، يحدث تشنج العضلات المستمر يؤدي إلي الصداع، ألام العنق والظهر وفي معظم الحالات يسمي تكسير المفاصل يصحبه تخفيف من شد المفاصل .

أسباب طقطقة الرقبة ؟

تتكون الرقبة من سبعة عظام عنقية تسمي الفقرات التي تدعمها العضلات والأربطة والأوتار. وتوفر هذه الحركة الدعم في الرأس والرقبة. مما يسمح لنا بالإنحناء والتحرك دون إجهاد. ومع ذلك، يمكن أن يكون الضغط المستمر يؤدي إلي إنتاج الرقبة إلي صوت تكسير عند الإلتواء. عموماً قد يكون ذلك غير مؤذي ولكن إذا رافقه طقطقة الرقبة ألم يجب الذهاب إلي الطبيب علي الفور .

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1.التجويف :

يحيط بكل مفاصل الرقبة سائل الزليلي ويوفر لها التشحيم لكي يسهل حركتها. يحتوي هذا السائل علي النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون والتي يمكن أن تشكل فقعات . يمكن تحريك مفاصل الرقبة وزيادة الضغط في الفقاعات ، مما يتسب في الطقطقة وتسمي هذه العملية التجويف ويستمع إلي صوت تكسير للرقبة .

2. عامل الأربطة :

الأربطة التي تدعم إثنان أو أكثر من العظام وتوفر التنقل إلي المفصل . قد يكون التوقعات التي تثار حول هذا الموضوع أن الأربطة تتعثر عند تحريك الرقبة . وعندما يكون هناك إنزلاق في الأربطة يمكن أن يحدث طقطقة الرقبة .

3. المشاكل المشتركة :

يمكن وصف المشاكل الشائعة لطقطقة الرقبة هي هشاشة العظام وإلتهاب المفاصل كل هذه المشاكل الصحية تؤدي إلي تغيرات في العظام التنكسية للرقبة التي تسبب الطقطقة عند نقلها .

4. هشاشة العظام العنقية :

تطور هشاشة العظام العنقية مع مرور الوقت إلي سرطان وخصوصاً بعد سن 50 عاماً تفقد العظام قدرتها وتصبح الفقرات والأربطة أكثر سمكاً والتعدي علي المسافة بين العظام مما يجعل الفضاء أصغر ويؤدي أيضاً إلي طقطقة العظام عند الكبار في السن .

تحدث طقطقة الرقبة عند أداء بعض الأنشطة الصعبة والشاقة خصوصاً عند الرياضين ولاعبي الجمباز لأن مفصل الرقبة يواجه المزيد من الضغط، مما يتسبب في طقطقة الرقبة عند بعض الحركات .

5. القيام بعادات خاطئة :

عند المشي أو الجلوس والإنحناء لفترة طويلة أو الجلوس علي مكتب لفترة طويلة أيضاً أو حتي النوم في وضعية خاطئة بسبب الإسنتاد علي عدد كبير من الوسائد او حتي سطح غير مستو يؤدي إلي الإصابة في عضلات الرقبة وحدوث طقطقة الرقبة عند محاولة دوران الرقبة للجانب الأخر

6. شد عضلي أو الإرهاق الشديد :

مع كثرة ممارسة التمارين الرياضية قد يحدث شد عضلي والإرهاق الشديد قبل ممارسة التمرين . وينتج أيضاً إلي تراكم حمض اللبنيك الموجود بداخل العضلات بسبب الإرهاق وإنخفاض كمية الأوكسجين كل هذه العوامل تؤدي إلي طقطقة الرقبة.