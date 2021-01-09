تراند اليوم : دراسة : عصير ينظف الكبد وينقص الوزن في 72 ساعة

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة علمية أن الكبد يساعد الجسم على فقدان الوزن إذ يساهم في التخلص من الدهنيات و السعرات الحرارية الزائدة و يعمل على طرد السموم خارج الجسم. و اذا تعرض الكبد إلى حاله من حالات التسمم يحدث خلل في وظيفته التطهيرية، و بالتالي سوف يصبح من الصعب على الجسم حرق الدهون

واليوم أتيت إليكم بعصير سوف يقوم بتنظيف كبدك من المواد السامة ويساعدك على فقدان الوزن دون بذل مجهود.

مكونات العصير

3 حبات من الليمون.

كوب من البقدونس مفروم.

5 سيقان من الكرفس.

6 أكواب من الماء.

طريقه التحضير

نضع عصير الحامض وسيقان الكرفس والبقدونس المفروم في خلاط كهربائي، ونضرب الكل جيدا ثم بعدها نضيف الماء و نعيد الخلط حتى نحصل على عصير لونه أخضر شهي.

طريقه الاستعمال للعصير

شرب كأسين منه قبل كل وجبة مدة ثلاثة أيام متتالية،

بعد مرور سبعة أيام واصلي شربه ثلاثة أيام أخرى،

وستلاحظين أن جسمك بدأ في فقدان الوزن الزائد دون إرهاقه.

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