تراند اليوم : دراسة : عصير ينظف الكبد وينقص الوزن في 72 ساعة

- 1/2
- 2/2
وكالات - الخليج 365
توصلت دراسة علمية أن الكبد يساعد الجسم على فقدان الوزن إذ يساهم في التخلص من الدهنيات و السعرات الحرارية الزائدة و يعمل على طرد السموم خارج الجسم. و اذا تعرض الكبد إلى حاله من حالات التسمم يحدث خلل في وظيفته التطهيرية، و بالتالي سوف يصبح من الصعب على الجسم حرق الدهون
واليوم أتيت إليكم بعصير سوف يقوم بتنظيف كبدك من المواد السامة ويساعدك على فقدان الوزن دون بذل مجهود.
مكونات العصير
- 3 حبات من الليمون.
- كوب من البقدونس مفروم.
- 5 سيقان من الكرفس.
- 6 أكواب من الماء.
طريقه التحضير
نضع عصير الحامض وسيقان الكرفس والبقدونس المفروم في خلاط كهربائي، ونضرب الكل جيدا ثم بعدها نضيف الماء و نعيد الخلط حتى نحصل على عصير لونه أخضر شهي.
طريقه الاستعمال للعصير
- شرب كأسين منه قبل كل وجبة مدة ثلاثة أيام متتالية،
- بعد مرور سبعة أيام واصلي شربه ثلاثة أيام أخرى،
وستلاحظين أن جسمك بدأ في فقدان الوزن الزائد دون إرهاقه.
اقرأ أيضاً