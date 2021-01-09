تراند اليوم : العاب بنات ستايل .. العاب فرايف friv جديدة [ العاب طبخ الفوتشيني]

العاب بنات ستايل تلبيس وقص شعر- العاب فرايف friv 2016 games girls style و العاب طبخ ستايل بنات جميلة و جديدة جدا من العاب تلبيس والعاب طبخ وتنظيف البشرة وكل العاب بنات اميرات.

وكما عودناكم زهراتنا على كل جديد نقدم لكم العاب بنات تلبيس مجوهرات 2015، العاب تلبيس عرائس جديدة تقومي باختيار مكياج بنات عرائس في منتهى الجمال والروعة من حيث اللون والشكل ومن ثم تقومي باختيار ملابس وتلبيس عرايس فساتين الزفاف باكثر من ستايل بنات جديد واخيرا اختاري ديكور غرفة نوم العروسة وقومي بعمل تجهيزات عرايس كاملة وتحضير المكياج الملائم لهذه المناسبة، ولاتنسي قص أظافر باربي قبل تلبيسها الفستان.

ولعبة تزيين ملابس الشتاء, العبي لعبة جديدة ورائعة من العاب الملابس بحيث ستقومي بتطوير الملابس وتغيير موديلاتها وجعلها اكثر جمالا ومناسبة للموضة والملابس الشتوية, عليك اختيار التي شيرت الاول وتقومي بوضع علامات الثلج عليه وتزيينه بشكل جميل ومن ثم تقومي بالإنتقال الى الملابس الاخرى وتضعي لها الخرز وتزيينها واعطائها شكل اكثر جاذبيه, استمتعي وقومي بإصلاح وتزيين الملابس الحلوة.

ولعبة ديكور فرح باربي, العب جديد العاب باربي الجميلة فييوم زفافها وتحضير القاعة او القصر او اي مكان تقومي بإختياره من الاماكن المقترحة لديك داخل اللعبة, ومن ثم تقومي بتزيين فرح باربي وتجهيز كل شيئ من الازهار والزينة والاضائة بالإضافة الى السجاد الاحمر حتى ينال رضا باربي, قد لا يعجب باربي بعض الترتيبات عليك الإعادة.

ولعبة تنظيف الوجه والجسم بواسطة ماسك المثلجات والايس كريم البارد يعطي الجسم انتعاش وراحة اكثر , قومبي باللعب واختيار ماسك الوجه والجسم الجديد من العاب بنات تنظيف جسم وبشرة , واجعلي الفتاة اكثر جمال وانتعاش ونظارة للبشرة , لعبة كاملة تجدي فيها كل المراحل من المكياج والتلبيس والتنظيف.

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ولعبة السا فرزن وآنا اختها الجميلة في صالون التجميل حيث ستقوم السا وآنا بتغير لوك الوجه وتنظيف البشرة جيدا وازالة الشعر من اطراف الحواجب , بالإضافة الى تفتيح البشرة بواسطة ماسك خاص للاميرات الجميلات, ستقومي بمساعدت السا وآنا وتنظيف البشرة اولا بعد اختيار السا للبدء معها , ومن ثم تختاري آنا.

ويمكنكم لعب جميع الالعاب من هنا متمنين لكم قضاء أوقات جميلة.