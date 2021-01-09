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تراند اليوم : لعلاج "الانتفاخ" في شهر رمضان

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واشنطن - الخليج 365

أعلن الموقع الطبي الأمريكي “Health Food Star”، عن وصفة مدهشة يمكن أن تحل مشكلة الانتفاخ في 60 ثانية فقط.

المكونات:

- 2 لتر من الماء.

- 12 ورقة نعناع صغيرة.

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- 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل (المبشور الطازج).

- ثمرة من الليمون متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

- ثمرة خيار متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

طريقة التحضير:

تخلط جميع هذه المكونات معًا ويتم شرب 2 كوب بعد الإفطار مباشرة مع التأكد من شرب 8-10 أكواب يوميا.

سوف يساعد هذا الخليط في تعزيز عملية الهضم، ويساعد في منع الشهية والانتفاخ، ومكافحة الإمساك.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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