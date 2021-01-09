تراند اليوم : لعلاج "الانتفاخ" في شهر رمضان

واشنطن - الخليج 365

أعلن الموقع الطبي الأمريكي “Health Food Star”، عن وصفة مدهشة يمكن أن تحل مشكلة الانتفاخ في 60 ثانية فقط.

المكونات:

- 2 لتر من الماء.

- 12 ورقة نعناع صغيرة.

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- 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل (المبشور الطازج).

- ثمرة من الليمون متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

- ثمرة خيار متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

طريقة التحضير:

تخلط جميع هذه المكونات معًا ويتم شرب 2 كوب بعد الإفطار مباشرة مع التأكد من شرب 8-10 أكواب يوميا.

سوف يساعد هذا الخليط في تعزيز عملية الهضم، ويساعد في منع الشهية والانتفاخ، ومكافحة الإمساك.