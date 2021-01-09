تراند اليوم : لعلاج "الانتفاخ" في شهر رمضان

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واشنطن - الخليج 365
أعلن الموقع الطبي الأمريكي “Health Food Star”، عن وصفة مدهشة يمكن أن تحل مشكلة الانتفاخ في 60 ثانية فقط.
المكونات:
- 2 لتر من الماء.
- 12 ورقة نعناع صغيرة.
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- 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل (المبشور الطازج).
- ثمرة من الليمون متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح رقيقة.
- ثمرة خيار متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.
طريقة التحضير:
تخلط جميع هذه المكونات معًا ويتم شرب 2 كوب بعد الإفطار مباشرة مع التأكد من شرب 8-10 أكواب يوميا.
سوف يساعد هذا الخليط في تعزيز عملية الهضم، ويساعد في منع الشهية والانتفاخ، ومكافحة الإمساك.