تراند اليوم : مسلسل الاسطورة الحلقة 20 : ناصر ينكح زوجة رفاعي السابقة

في أحداث مسلسل الاسطورة يبدو أن ناصر قد خطط للزواج من "مريم" من أجل الانتقام من حبيبته السابقة "تمارا" التي هي زوجة "طارق" شقيق مريم، ويجتمع ناصر في مشهد إعادة الاعتبار لنفسه مع عائلة تمارا وعائلة مريم.

الضابط كمال مراد يعيد علاقته مرة أخرى بزينب شقيقة عصام النمر، وأمين مازال يلاحق زوجته سماح ويطلب منها السماح، لكن ناصر يؤكد لشقيقته سماح أنها لن تعود إليه مرة أخرى.

مرسي يعود للحارة ويفتتح محلة مرة أخرى دون علم ناصر الدسوقي فيذهب إليه ناصر ويأمره بإغلاق المحل ومغادرة الحارة ولن يعود إليها إلا بإذن منه.

ناصر يبدأ اللعب على كبير مع مراد باشا ويملي عليه شروطه في صفقة السلاح الجديدة.

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