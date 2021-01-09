تراند اليوم : طبق الدجاج بالصلصة البيضاء

متابعات - الخليج 365

المقادير :

1 دجاجة، كاملة

1 بصل

2 البصل الأخضر

اقرأ أيضاً

1 كوسا

100 غرام جبن موزاريلا، مبروش

الصلصة:

1 بصل، مفروم

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 فص ثوم، مقطع شرحات

1/4 كوب دقيق

1 كوب حليب سائل، فاتر

1 ملعقة صغيره ملح

بهار حسب الذوق

طريقة التحضير :

تسلق الدجاجة بالماء لمدّة نصف ساعة وتنزع عنها الرغوة وتوضع بصلة في مياه السلق لإضافة نكهة لذيذة إلى الدجاج المسلوق.

عندما ينضج الدجاج، ينزع عنه الجلدة والعظام ويفسَخ باليدين إلى قطع متوسطة.

لتحضير الصلصة: في مقلاة واسعة، يقلى البصل بزيت الزيتون على نار متوسطة لبضعة دقائق الى أن يذبل.

يضاف الثوم، الملح والبهار ، تقلَب المكونات مع بعضها حتى تفوح رائحة الثوم.

يرش الطحين فوق الخليط ثم يضاف الحليب رويدا رويدا مع التحريك المتواصل حتى يذوب الطحين بصورة كاملة في الحليب.

بعيدا عن النار، تضاف قطع الدجاج، الكوسى والبصل الأخضر الى الصلصة.

تنقل جميع المكونات الى صينية خاصة بالفرن. يرش وجهها بالجبن الموزاريلا المبروش وتحمَر في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.

يُقدّم الطبق ساخناً.