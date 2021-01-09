تراند اليوم : أفراح المسيحيين بغزة .. لا مهر ولا مقدم ولا مؤخر !

غزة / خاص الخليج 365:

يمارس المسيحيون في قطاع غزة طقوساً خاصة في الزواج فلا يشترط على الشخص المسيحي أن يدفع مهراً للعروس ولا مقدم ولا مؤخر بل يقتصر على تجهيز العريس للمنزل فقط.

ويمارس المسيحيون في غزة حياتهم الدينية بحرّية، وينعمون بحماية الجهات الأمنية، فيتوجهون إلى كنائسهم حينما يشاؤون، وهم جزءٌ أصيل من نسيج المجتمع الفلسطيني وبنيته، وقد كانوا وما زالوا شركاء في النضال والتضحية، وعاشوا مع المسلمين من أبناء شعبهم أحلك الظروف، خاصة في الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع.

ويعيش في قطاع غزة ما يقارب 1500 مسيحي من أصل 3500، حيث أجبرت الظروف الصعبة المئات على الهجرة إلى دول مختلفة، وهم يعملون في قطاعات متعددة كالتجارة والعقارات والمصانع والمهن المختلفة، ينتمون إلى أربعة طوائف دينية هي: الروم الأرثوذكس (الغالبية العظمى في غزة)، والكاثوليك والمعمدانيون، والانجيليون.