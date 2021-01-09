تراند اليوم : المطالبة بمنع التدخين في السعودية

الرياض - الخليج 365

قام مغردون على موقع التواصل الأشهر في السعودية " تويتر " على انشاء وسم بعنوان #المدينه_بلا_تدخين آملين فيه خلو المدينة المنورة من التدخين بشتى أنواعه .

تصدر الوسم قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية اليوم السبت 25 يونيو 2016 بعدد تغريدات تجاوز الـ 15 ألف تغريدة.

وطالب المغردون عبر الوسم ضرورة سن قانون فوري يمنع التدخين بالمدينة المنورة حيث انها من الأماكن المقدسة التي يجب أن تظهر دائما في صورة تخلو من كل محرم .

وعدد مغردون فوائد الإقلاع عن التدخين من تحسن عام في صحة الفرد إلى قدرته على القيام بالمهام المنوط بها دون كلل أو تعب .

بينما رفض آخرون مطالب الوسم قائلين أن التدخين حرية شخصية ولا يجب منعها بأي حال من الأحوال .

في حين امتنع فريق آخر عن الإدلاء برأيه مؤكدا ان كل إنسان أدرى بمايفعل حين يسأل يوم القيامة عن شبابه فيما أفناه .

وتمنى حساب تعبير الرؤى الصادقة ‏@Gamal رؤية كل المدن بلا تدخين فهو دمار للصحة والمال " #المدينه_بلا_تدخين تمنى أن نرى كل المدن بلا تدخين ... فهو معصية لله وتدمير للمال والصحة وإيذاء للفرد والمجتمع.

