الاكثر متابعة اليوم - يسرا تحسنت وهل تصور مسلسلها مع هيفا؟ – خاص

منذ أيام أُصيبت الفنانة المصرية القديرة يسرا بفيروس كورونا اللعين، وعانت من كلّ عوارضه، فضاق نفسها ولم تستطع تذوّق الطعام وحتّى لم تستطع النطق لعدة ساعات.

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يسرا تحسنت حالتها الصحية كثيراً، وبدأت تتعافى من الاصابة، وعلمنا من مصادر مقربة منها، بإنها ستبدأ تصوير أولى مشاهدها من مسلسلها الرمضاني المقبل (حرب أهلية)، خلال الفترة المقبلة.

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كما بدأ مخرج المسلسل سامح عبد العزيز التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعمل أملا في بدء التصوير بمجرد تعافي يسرا حيث كان من المفترض أن يبدأ تصوير الحلقات الأسبوع الماضي وحالت إصابة يسرا دون ذلك.

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المسلسل يجمع لأول مرة بين يسرا واللبنانية هيفاء_وهبي تأليف أحمد عادل، وكانت إصابة يسرا بكورونا قد منعتها من حضور جنازة صديقها السيناريست الراحل وحيد حامد.