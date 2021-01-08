تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 95 مترجم

متابعة/الخليج 365/ مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 95 مترجم مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 95 مترجمة للعربية مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 95 مترجم عربي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 95 مترجمة للعربية مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 95 مترجم شاهد جميع مسلسلات HD كامل مشاهدة مباشرة اون لاين بجودة عالية بدون تحميل اونلاين.

نقدم لكم عبر فيديو مباشر منقول عن موقع النور مسلسل ارطغرل الحلقة 95 بجودة عالية اتش دي ،وفي تفاصيل الاحداث الجديدة نشبت معركة بين بهادير وتورغت ،تخللت بإصابة تورغت بكتفه وطعن إبن بهادير.وفي التفاصيل "بهادير يجد تورغت في خيمة اصطليهان فيقول لها تنهضين من امام الامير وتذهبين من اجل لقاء ذلك الكحارب ويقول لها لم يعد لديكي أي تقاليد وأدب ،ويسئله الفارس " هل من العادات التسلط على امرأة تحمل سيادة القبيلة على كتفها يا بهادير".ويطعن بهادير تورغت في كتفه بخنجره،وتورغت يضع خنجره على رقبة بهادير ويقول له إن كنت سيداً فأعرف حدودك،ويحاول إبن بهادير التدخل فيطعنه تورغت.بهادير يقول لتورغت أن الحساب لن ينتهي هنا.أخت بيترو تبكي له وتقول له أن يسامحها لأنها لم تستطع حمايته من التعذيب والاسر،وتطلب من أسريه قتلها بدلاً منه.

أرطغرل عاد للقبيلة مما أثار الفرحة في قلوب أهالي القبيلة وإستقبلوه بحشود كبيرة ،وقبل طفله من إن نزل عن حصانه،حليمة تدهش بمشاهدته وتحتضنه وسط أعين كل أفراد القبيلة،ويخرج برفقة مقاتليه لقتال اعدائه.

وتدور احداث الحلقة الرابعة 4 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق

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هو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال /p>

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قصة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع مترجم

يعود ارطغول من الموت من قبل صديقه بامسي لانهم قاموا با احراق جث وهمية لشخص مجهول علي اساس انها جثة ارطغول ومن معه من الجنود لكي يقموا بكشف خيانة سعد الدين كوبيك وتوقع ظهوره في الحلقة 95

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470