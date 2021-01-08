تراند اليوم : "عفوية" شيرين عبد الوهاب تذهب بها إلى النائب العام وطالب بوقفها عن الغناء

غزة/الخليج 365/

تسبّب تسريب لدعابة أطلقتها المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء إحدى حفلاتها في لبنان، في اشتعال عاصفة من الغضب داخل مصر، بعدما اتهمت بإهانة وطنها والسخرية من نهر النيل، وتمّ صباح اليوم تقديم بلاغٍ رسمي ضدّها للنائب العام المصري، من المحامي سمير صبري، كما شنّ عدد كبير من النجوم حملة هجوم على شيرين تطالبها بالتنازل عن الجنسية المصرية، مع مطالبة نقابة المهن الموسيقية بوقف شيرين عن العمل واستدعائها للتحقيق.

المقطع المسرب من حفلة يقال إنها أقيمت في لبنان مؤخراً، تتلقى فيه شيرين طلب تقديم أغنية "ما شريتش من نيلها" لترد على الفور قائلة: أحسن حتجيلك بلهارسيا، ثم نصحت الجمهور بشرب مياه معدنية فرنسية أفضل.

وعلى الفور تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام قال فيه: في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على تنشيط السياحة؛ تهكمت المطربة شيرين عبد الوهاب بأسلوب متدنٍ أثناء إحيائها حفلاً غنائياً فى لبنان عندما ردّت على معجبة طلبت منها أغنية "ماشربتش من نيلها"، قائلة:" هيجيلك بلهارسيا"، وتابعت شيرين ساخرة بقولها: اشربي إيفيان أحسن، وهي مياه معدنية فرنسية.

وأضاف المحامي في البلاغ الرسمي: وبذلك أساءت المطربة شيرين عبد الوهاب لبلدها إساءة بالغة لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب من مصر ومن نهر النيل الذي يعد من أهم المعالم السياحية المصرية وما يؤدي إليه قولها هذا من ضرب السياحة في مصر في مقتل؛ مما يؤثر تأثيرا سلبياً على الاقتصاد القومي، وأمام ذلك لا يسع المُبَلِّغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ، ملتمساً إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق فيما جاء به، ومرفق حافظة بها اسطوانة مدمجة تظهر فيها المبلغ ضدها وهي تُسيء لمصر".

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كما شنّت الفنانة الاستعراضية سما المصري، هجوماً عنيفاً على الفنانة شرين عبد الوهاب، وعايرتها بصورها القديمة وحياتها أثناء الفقر قائلة: إن كنتوا نسيتوا اللى جرى، الله يرحم أيام الكحرتة، الأخت الفنانة شيرين فى واحدة فى حفلة طلبت منها أغنية (ماشربتش من نيلها) فردت عليها وقالت لها (هيجيلك بهارسيا)، اشربى (مياه .... أحسن).

تابعت قائلة: دي صورة الأخت الفنانة شيرين أيام ما كان عندها بلهارسيا، أيام ما كانت بتشرب من ميه النيل قبل ماتتعلم انجليزى وتعرف تقول اسم الميه المعدنيه بالإنجليزى، اللهم يرحم كنتى زمان، وكنتى فاكرة الكريسماس آيس كريم انتى اللى قلتيلى كده فاكره؟".

أضافت سما: بصي أنا مش هقولك مصر اللى عملتك ولا مصر اللى نضفتك زى ناس كتير ماهتقولك كده لا سمح الله، لا أنا هقولك ميه البلهارسيا دى بتاعت مصر، عارفه يعنى إيه مصر ولا مش عارفه؟، هى المياه دى اللى خلتك شيرين والعيب مش عليكي العيب على اللى لسه بيقول عليكي فنانة ونجمة وانتي طايحه في خلق الله، مرة عمرو دياب ومرة شريف مدكور وصوتي لعساف ضد أحمد جمال ابن بلدك.

واختتمت سما هجومها الطويل قائلة: بصي يابنتي أنا عارفة إنك بتحبي لبنان عشان ماعندهمش بلهارسيا زينا، ريحينا منك ومن لسانك على الناس وعلى مصر اللى بقى يقل أدبه حتى على مصر اللي ربتك وروحي عيشي فى لبنان والله هنكسر وراكي زير، بلد البلهارسيا ماتنفعش تعيش فيها واحدة زيك بتاعت مياه معدنيه وفساتين براندات وبارفانات وحاجات، سيبى دا للغلابة، فاكره مطعم .... اللى فى المنيل اللى نصر محروس اخدك منه وانتى بتغنى هناك بالشبشب أبو ورده؟، لسه موجود المطعم ويشهد انك كنتى مش لاقيه حتى تشربى ميه البلهارسيا لا انتى عارفه كنتى بتشربى مياه إيه".

وقالت: "مصر بتمسى عليكى بصورتك القديمة دى وبتقولك اوعى تنسى نفسك لانك لو نسيتى المصريين مابينسوش ، سبحان العاطى الوهاب بعد الشبشب والقبقاب يابنت عبد الوهاب، لو مش عاجبك البلهارسيا عشان انتى ماتستحقيش تقعدى فى مصر، طبعا الحبيبة هيقولوا لى بصى للبسك الأول، أيوه بلبس كل حاجه وحشه فى نظركم بس لا أهين بلدى واللى يهين بلدى أقطع له لسانه حتى لو آه ياليل، ليل أسود ياشيخه عليكى لما تتريقى على بلدك، اخس على الفلوس اللى بتغير النفوس.

كما انطلق عبر موقع تويتر هاشتاق "أوقفوا شيرين" ويتضمن مطالبة نقابة المهن الموسيقية بوقف شيرين عن العمل، واستدعائها للتحقيق معها بتهمة إهانة مصر خاصة وان القانون الجديد المتعلق بإهانة "الرموز" يتضمن عقوبات قاسية وبات محل تنفيذ منذ أيام بعد إقراره من البرلمان المصري.