تراند اليوم : فيديو| مصممة الديكور السعودية نجلاء عبدالعزيز تُعلن طلاقها وتكشف الأسباب

الرياض/الخليج 365/

تصدّر خبر طلاق مصممة الديكور السعودية نجلاء عبدالعزيز، قائمة “الترند” في موقع “تويتر” بآلاف التغريدات، مساء الثلاثاء.

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وأكدت نجلاء عبدالعزيز خبر طلاقها عبر فيديو نشرته من خلال حسابها على “سناب شات”.

وقالت “نجلاء” انها اتخذت قرار انفصالها عن زوجها بعد تفكير واستخارة، مشيرةً إلى أن الأمر تم بالتراضي بينهما، لمصلحة أبنائهما.

وما فاجأ متابعي نجلاء عبدالعزيز هو انها كانت دائمة الحديث عن زوجها و طريقة تعامله معها و ما تلاقيه من عطف ورعاية وحنان، كما استعرضت كثيراً منزلها وبناتها و كثيرا من تفاصيل حياتها الشخصية.