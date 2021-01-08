تراند اليوم : مصر.. أزمة فنية جديدة بسبب كليب غنائي فاضح

م تمر سوى ساعات على إطلاق كليب بعنوان "عندي ظروف" للمطربة شيما، ليتسبب بعدها الكليب في حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هجوم كبير شنه رواد مواقع التواصل على المطربة التي تعاونت في الأغنية مع الشاعر محمد عاطف والملحن رامي جمال، والثنائي تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء، وهو ما سبب صدمة للجمهور بعد رؤية الكليب الذي طرح مساء الأربعاء.

واعتبر الجمهور أن ما جاء بالكليب ما هو إلا أفعال فاضحة قامت بها المطربة شيما، ما دفع البعض للقول بأن مطربة الكليب ستتعرض للمساءلة القانونية خلال الساعات المقبلة.

وليست هذه هي الأزمة الأولى التي تتسبب فيها المطربة شيما، وذلك بعد ظهورها قبل أيام في حفل مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بدورته السادسة، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، إلا أنها كانت ترتدي فستانا اعتبره كثيرون لا يليق بالحفل، وهو ما تسبب في الهجوم على الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، الذي دافع عن موقفه بالتأكيد على كون المطربة لم تكن مدعوة وقد قام بطردها فور رؤيتها.

كما تسبب الأمر في إصدار رئيس جامعة القاهرة قرارا بعدم تأجير قاعة الاحتفالات إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية حتى لا يتكرر ما حدث.

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