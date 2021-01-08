تراند اليوم : إيقاف المطربة شيرين بتهمة «الاستهزاء» بمصر

القاهرة - الخليج 365

قررت نقابة الموسيقيين المصرية اليوم (الثلاثاء)، وقف المطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وإحالتها إلى التحقيق بعد اتهامها بـ"الاستهزاء" بمصر في إحدى حفلاتها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المصرية أثناء حفل لها ترد فيه على أحد المعجبين عندما طلب منها غناء أغنيتها الشهيرة عن مصر "مشربتش من نيلها"، فقالت له "يجبلك بلهارسيا".

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وأغضب المقطع العديد من الفنانين المصريين الذين انتقدوا شيرين وطالبوا نقابتهم بأخذ موقف منها، لما بدر منها من إساءة إلى صورة مصر.

من جانبه، قال المتحدث الاعلامي خالد عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "تم تداول مقطع فيديو لشيرين بالأمس على الانترنت لحفل لها بالشارقة أقيم في يناير (كانون الثاني) وشاهدته النقابة واعتبرت ما فعلته تصرفا غير لائق بحقها وحق البلد".

وجاء في البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية أنها "قررت وقف المطربة شيرين عبد الوهاب لما بدر منها من سخرية واستهزاء غير مبرر على مصرنا العزيزة (..) لذا يتم إيقافها عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات لحين مثولها أمام النقابة".

وبحسب عيسى، سيتم التحقيق مع المطربة خلال أسبوع من وقت إصدار البيان "وسيحضر التحقيق قاض في مجلس الدولة".

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها للمطربة شيرين، إذ تم انتقادها على تصريحات أطلقتها خلال حفلات سابقة في بعض الدول العربية، بينما تأتي ردودها بالقول إنها تقصد مداعبة الجمهور وإضحاكه.