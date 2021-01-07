تراند اليوم : هكذا يعتني زيت الأفوكادو بالبشرة والشعر والأظافر

عُرفت شعوب الآزتيك القديمة باستعمالها لزيت الأفوكادو في مجال حماية البشرة من الاعتداءات الخارجيّة، ومازال هذا الزيت حتى اليوم حليفاً تجميلياً مثالياً للعناية بالجلد، والشعر، والأظافر خاصةً في فصل الشتاء.

يتمّ استخراج هذا الزيت من ثمرة الأفوكادو. وهو رغم سماكته ينفذ بسهولة إلى عمق البشرة كما يتمتع برائحة ناعمة تجعل من استعماله غير مزعج، بالإضافة إلى غناه بالحوامض الدهنيّة الأساسيّة والفيتامينE ذات المفعول المضاد لأكسدة الخلايا. وهذا ما يؤمّن لزيت الأفوكادو فعاليته في مجال محاربة الجذيرات الحرة التي تسبب تأكسد الخلايا وبالتالي ظهور التجاعيد المبكرة.

يتميّز زيت الأفوكادو بغناه بالعديد من المقوّيات الحيويّة منها الفيتامينات (A، B، C، E، وK) والمعادن (الحديد، والنحاس، والمغنيزيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور) بالإضافة إلى البروتينات والألياف وسواها من المواد النباتية المفيدة. هذه المكونات تجعل زيت الأفوكادو يتمتع بمفعول مميّز في مجال حماية وتغذية وتقوية البشرة، والشعر، والأظافر.

- حليف للبشرات الجافة:

يُعرف زيت الأفوكادو بخصائصه الشديدة التغذية، فهو ينفذ إلى عمق البشرة ويغلّفها بطبقة حامية رقيقة. ولذلك يُعتبر الحليف المثالي للبشرات الحساسة كما يُنصح باستخدامه على البشرات التي تعاني من الجفاف ومن فقدان الحيوية. ينصح خبراء العناية بالبشرة بإدراج هذا الزيت ضمن الروتين التجميلي المضاد للتجاعيد، يُنصح أيضاً بإضافة بضع قطرات منه إلى الأقنعة المنزليّة المضادة للتجاعيد كونه يعيد الليونة إلى البشرة ومن الممكن استعماله كعلاج بمنطقة محيط العينين نظراً لتمتعه بمفعول مزيل للتعب.

- كيف يمكن استعماله على الجسم؟

إن غنى زيت الأفوكادو بالأوميغا 3و9 يساهم في حماية بشرة الجسم من الجفاف، ولذلك يُنصح باستعماله على كامل الجسم وبشكل خاص على أكثر مناطقه جفافاً مثل اليدين، الكوعين، وكعب القدمين. فهو يسمح للبشرة بأن تستعيد ليونتها ويُسرّع في التآم ندباتها كما يُعتبر علاجاً وقائياً فعّالاً لحماية البشرة من التشققات. ينصح الخبراء أيضاً بإضافة بضع قطرات من هذا الزيت إلى كريم الجسم أو باستعماله مباشرةً لتدليك البشرة.

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- علاج فعّال للعناية بالشعر:

يلعب زيت الأفوكادو دوراً معززاً لجمال الشعر، فهو يقوّي أليافه ويزيد من لمعانه. يُنصح بتطبيق بضع قطرات منه على أطراف الشعر وعلى طوله لمدة 10 دقائق قبل غسل الشعر، أما عند تطبيقه مباشرة على فروة الرأس فهو يعزّز نموّ الشعر. يمكن أيضاً تحضير قناع هو أشبه بعلاج متكامل للشعر من خلال خلط صفار حبّة من البيض مع ملعقتين كبيرتين من زيت الأفوكادو وتطبيق هذا الخليط لمدة ساعة على الشعر قبل غسله، وهذا ما يساعد على تغذيته وفك تشابكه.

- مقوٍّ للأظافر:

تحتاج الأظافر التي تتكسّر وتتقصّف إلى تدليكها عدة مرات أسبوعياً بزيت الأفوكادو مما يساهم في تغذيتها وتقويتها. يمكن أيضاً استعماله على شكل حمّام تنقع فيه الأظافر لمدة 20 دقيقة أو كقناع مرطّب للأظافر من خلال تغميسها بزيت الأفوكادو ثم تغليفها بورق "السيلوفان" وتركها طوال الليل كذلك للاستفادة من خصائصه. يمكن أيضاً تدليك الأظافر بزيت الأفوكادو مع بضع قطرات من زيت الحامض الأساسي لتعزيز قوّتها وجمالها.