تراند اليوم : حلمت اني انجبت ولد وانا لست حامل! !

لمن تقول حلمت اني انجبت ولد وانا لست حامل اقول لها ان تفسير حلمها حسب ما ورد في كتب التفسير وعن اقوال ابن سرين انها المرآه اذا حلمت انها انجبت ولد وهي لست حامل تكون سوف تنجب بنت والكس صحيح اي اذا رات انها تضع بنت سوف تضع ولد ويقول المفسرون ان البنت في الحلم فرج وان الولد في الحلم هم لهذا يعتبر حلم البنت فرج ويسر ومن خلال قرائه بعض كتب التفسير عن هذا الموضع رأيت ان الحلم يكون عكس الواقع وان حلم الولد هم وحلم البنت فرج وان الوضع يختلف من شخص لشخص فالأم يكون تفسير حلمها غير عن الاب والمريض غير عن حلم الصحيح وهكذا.

تفسير حلم من انجبت ولد وهي لست حامل

في كتب التفسير تبين ان تفسير حلم المراة التي تحلم انها تنجب ولد وهي ليس حامل يكون العكس اي يكون انها سوف تلد بنت والعكس سيكون لو انها حلمت بإنجاب بنت

هذا كل ما يمكن ان نقدم لمن تقول حلمت اني انجبت ولد وانا لست حامل وقدمت كل التفاسير الواردة في جميع كتب التفسير المعروفة وقدمنا تفسير حلم من تحلم انها تنجب ولد وهي ليس حامل لابن سيرين وسوف اقوم بادراج رابط يمكن من خلاله الوصول الي تفسيرات اكثر لحلم من تنجب ولد وهي ليس حامل.

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