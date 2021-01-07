تراند اليوم : النساء اللواتي قُمن بإستئصال الرحم أكثر عرضة للمعاناة من التدهور العقلي في الكِبر

وكالات / مشرق نيوز

حسب دراسة جديدة، فإن النساء اللواتي قُمن باستئصال المبايض تزداد لديهن نسبة المخاطرة للمعاناة من التدهور العقلي بشكل كبير.

و يعود سبب إستئصال المبايض إلى منع حدوث سرطان في منطقة الرحم بسبب الإلتهابات الحادة المزمنة التي تؤدي في النهاية إلى تغير في تركيبة الخلايا لتتحول إلى خلايا سرطانية و ينتج عن استئصال المبايض بالطبع إنقطاع الطمث وعادة ما تحدث هذه الإلتهابات لدى النساء صغار السن. و عادة ما يصاحب ذلك إزالة الرحم و المعروف باسم عملية استئصال الرحم.

تمت الدراسة على فئة مكونة من 1837 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 53 و 100 عام، ثلثهن من اللواتي تم إستئصال المبايض لهن. حيث تم اختبارهن لقياس مهارات التفكير و الذاكرة.

و أظهرت الدراسة بأن النساء اللواتي أُجريت لهن هذه العملية الجراحية في سن مبكر تعرضن لإنخفاض حاد في سرعة التفكير و إنخفاض في أنواع معينة من الذاكرة. حيث انخفضت أيضاً قدرت كل من الذاكرة طويلة الأمد المتعلقة بالمفاهيم و الذاكرة العرضية.

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عُرِضت هذه النائج هذا الإسبوع في الإجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب في سان دييغو.

و أشار الدكتور رايلي بوف, عالم أعصاب في كلية هارفرد الطبية في بوسطن , إلى أن نتائج هذا الإجتماع اقترحت إلى امكانية علاج مثل هذه الحالة من خلال استخدام هرمونات بديلة عوضاً عن تلك التي فُقدت بسبب العملية الجراحية. حيث يُعتقد أن هرمون الأستروجين التي ينتجها المبيض لها تأثير وقائي على الزظيفة الإدراكية.

و قال المشرف على الدراسة الدكتور رايلي بوف إلى أن النساء اللواتي تم معالجتهن بالهرمونات البديلة كان إنخفاض القدرة على التفكير و الذاكرة قليلاً مقارنة بغيرهن .

يمين الصورة الدماغ لإمرأة لم تقم باستئصال الرحم أما الدماغ في الجهة اليسرى لإمرأة خضعت لهذه العملية