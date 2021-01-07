تراند اليوم : أيريس ميديا للاعلام بأبوظبي تُبرم اتفاقية تعاون مع أبوظبي الدولي لأفلام البيئة

أيريس ميديا للاعلام بأبوظبي تُبرم اتفاقية تعاون مع أبوظبي الدولي لأفلام البيئة

أبوظبي / الخليج 365 / حنين الداوود

وقعت شركة ايريس ميديا للاعلام بأبوظبي اتفاقية تعاون مع إدارة مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة اليوم, يقوم على إثرها الأخيره بتقديم مجموعة من الاستشارات الإعلامية والتغطية الاعلامية محليا وعربيا ودولياً للمهرجان.

وتنص الاتفاقية علي أن تكون شركة ايريس ميديا للإعلام شريكا إعلامياً مع مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة .

وقالت السيدة حنين الداود مديرة شركة ايريس ميديا للاعلام / أن أبوظبي الدولي لأفلام البيئة حدث يستحق المساهمة في ابرازه علي المستوي المحلي والعالمي لتسليط الضوء علي الجهود الجبارة التي تقوم بها حكومة أبوظبي ودولة الامارات في حماية البيئة والحياة الفطرية الطبيعية / .

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وأكدت / أن مشاركة ايريس ميديا في تغطية فعاليات هذا المهرجان الذي يعد الاول من نوعه علي مستوي المنطقة الخليجية والعربية تصب في اطار التعريف بجهود ابوظبي والامارات ومبادراتها العظيمة في مجال حماية البيئة، والتي منها تطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة المشكلات والقضايا البيئية التي تواجه كوكب الأرض / .

من ناحية أخرى أعرب محمد عيداروس – مدير المركز الإعلامي للمهرجان، عن تقديره لهذا التعاون مع الشريك الاعلامي ايريس ميديا بأبوظبي، منوهاً / بدورها البارز في توفير التغطية الاعلامية للحدث والتي ستعزز دور المهرجان كونه الحدث السينمائي الأول في المنطقة والذي يعني ويتخصص فقط في البيئة وقضاياها/ .

يذكر أن مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة هو الحدث الأول من نوعه في المنطقة، ويقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2013، وتنظمه شركة الانتاج والإستشارات الإعلامية "ميديا لاب"، ويستهدف "الترويج الجماهيري لأهمية المحافظة على البيئة من أجل أن تصبح الأرض مكاناً أفضل للحياة"، واستطلاع ومواكبة كل ما هو حديث وجديد في مجالات التوعية والحفاظ على البيئة.

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