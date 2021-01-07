تراند اليوم : كيف تتخلص من حب الشباب باستخدام عصير الليمون...؟

غزة/الخليج 365/وكالات



هناك ما يقدر بـ40 إلى 50 مليون شخص يصابون بحب الشباب في الولايات المتحدة الأميركية فقط، ووفقاً للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية فهذا يحدث نتيجة لانسداد المسام وانتشار البكتيريا الجلدية، لذلك دعونا نتعرف على طرق مبتكرة تمكنك من التخلص من حب الشباب والجلد الميت باستخدام عصير الليمون.

1) قم بتنظيف بشرتك بالصابون والماء، واستخدم منشفة ناعمة لتجفيف بشرتك دون الضغط عليها بقوة، فالأمراض الجلدية يمكن التخلص منها عن طريق غسيل البشرة بالماء مرة أو مرتين يومياً.

2) قم بتقطيع ثمرة الليمون وعصره في وعاء خاص بها، ثم استخدم غطاء بلاستيكي لمنعها من التعرض للأتربة أو التلوث.

3) استخدم قطعة من القطن واغرسها في عصير الليمون، ثم استخرجها ومررها على المنطقة المصابة في جلدك، حتى تتمكن من تغطية جميع المناطق المصابة بضرر.

4) انتظر 10 دقائق حتى تسمح لعصير الليمون بأن يجف على جلدك، وإذا كنت تشعر بالألم بسبب أن عصير الليمون لاذع بعض الشيء، فقم بالتخلص منه على الفور بشطف وجهك بالماء البارد.

5) اشطف باقي المناطق التي مررت عصير الليمون عليها بالماء البارد، ثم استخدم المنشفة لتجفيف بشرتك بلطف.

6) قم بتكرار هذه العملية مرتين يومياً للتخلص من آثار حب الشباب نهائياً.