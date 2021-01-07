تراند اليوم : فهد الكبيسي يشارك في أوبريت "نبي السلام" بالإمارات

فهد الكبيسي يشارك في أوبريت "نبي السلام" بالإمارات

ابوظبي – محمد جمال المجايدة

بين مدينتي أبوظبي ودبي في الإمارات، وتحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، حضر الفنان القطري فهد الكبيسي في إحتفالات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بذكري المولد النبوي الشريف، وشارك في غناء الأوبريت الإنشادي "نبي السلام" من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وألحان وسيم فارس، وقدم فقرته الإنشادية الى جانب الفنانين الإماراتيين فايز السعيد وجاسم محمد، معرباً عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة التي تلقاها من وزارة الثقافة في الإمارات ومشاركتهم في هذه الإحتفالية التي وصفها بالهامه، والتي شهدت توزيع جوائز "البردة" في دورتها العاشرة.

وعبر إحتفاليتين، بدأت الأولى في أبوظبي يوم 27 يناير 2013، في المسرح الوطني، وبحضور عدد كبير من كبار الشخصيات السياسية والدينية والثقافية، وضيوف الوزارة من كافة الأقطار العربية الى جانب جمهور غفير، قام الشيخ عبد الله بن زايد يرافقه عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة الإماراتي بتكريم فهد الكبيسي، على هامش مشاركته في الإحتفالية، الى جانب مجموعة الفنانين المشاركين، ثم تم التوجه في اليوم الثاني 28 يناير، وبنفس برنامج الحفل باختتام فعاليات الإحتفالية على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وبحضور لفيف من قيادات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وكبار العلماء بالإمارات، حيث تخلل الليلتين في أبوظبي ودبي، تقديم الأوبريت الإنشادي "نبي السلام" الى جانب مجموعة من الأعمال الشعرية والإنشادية الأخرى.

وعبر المطرب القطري عن سعادته بمشاركة أهل الإمارات احتفالاتهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تمثل مناسبة مهمة عند جميع المسلمين، مؤكداً أن أي فنان يشعر بالفخر وهو يشارك في مثل هذه الاحتفالات الدينية الكبرى والوطنية التي تحتشد لها الجماهير، وأضاف: " أوبريت (نبي السلام) حمل كلمات رائعة وجمل لحنية إنشادية جميلة، وقد تم التعبير عنها بصدق المشاعره، وهو الصدق الذي أدى الى نجاحها وتفاعل الجمهور معها، وخاصة في اللوحة التي رافقتنا في الإنشاد".

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من جهة أخرى، عاد فهد الكبيسي الى قطر، وسيقوم بعملية إكمال تحضيراته وإختياراته لأغنيات ألبومه المقبل، الى جانب تحضيره لمجموعة من النشاطات الفنية سيتم الإعلان عنها في حينها، حيث سيشارك في مجموعة من البرامج الغنائية وعدد من الحفلات الجماهرية.