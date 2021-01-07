تراند اليوم : كيف تشحن موبايلك بدون كهرباء؟

غزة/الخليج 365/وكالات



كيف تشحن موبايلك بدون كهرباء؟

إذا انتهى شحن موبايلك ولم تجد الشاحن أو مصدر للكهرباء لا تنزعج، فهناك حل آخر ستجده في أوراق الشجر

هذا ما توصل له العلماء حيث وجدوا في أوراق الشجر الخضراء، فكرة جيدة لشحن الموبايل في حالة فراغ البطارية، ولقد صرح علماء النبات بأن النبات به طاقة كهربائية يمكن تبادلها و تخزينها بالبطارية.

ويذكر أن سكان ولاية chitrakoot الهندية لم يصدقوا الخبر إلى أن قاموا بتجربة ذلك بأنفسهم.

أما خطوات شحن الموبايل بهذه الطريقة فهي:

افتح غطاء الموبايل

اخرج البطارية

احضر أوراق شجر خضراء

حُك كعب هذه الأوراق بأطراف البطارية النحاسية المربعة لمدة دقيقة.

نظف البطارية بقطعة قماش ناعم الملمس.

ضع البطارية مرة أخرى بالموبايل.

قد يتطلب الأمر أن تقوم بتكرار هذه الطريقة عدة مرات .

