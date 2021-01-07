تراند اليوم : الترمال سم بالعسل

غزة/الخليج 365/ختام المغربي



«أنت مْتَرّمِل؟»

سؤال أصبح يتكرر كثيراً بين الشبان الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما أصبحت الابتسامة على شفاههم ظاهرة غير طبيعية، تفتح الباب على احتمال أن يكون الشاب من متعاطي عقار«ترامادول» الطبي، الذي يستخدم عادةً كمسكن قوي للآلام.

وتأتي خطورة تعاطي العقار المعروف شعبياً باسم «ترامال» من احتوائه مركبات

مخدرة قوية تؤدي إلى الإدمان أحياناً.

واللافت أن تعاطي هذا العقار بات منتشراً بصورة كبيرة لدرجة أن أصحاب

الصيدليات يؤكدون أن ثلاثة من بين خمسة شباب على الأقل «يترملون».

وتكاد تلك الظاهرة تصبح أمراً «طبيعياً» بسبب حجم انتشارها على الجنسين من

الذكور والإناث، خصوصاً بين طلبة المدارس والجامعات

فمن الاعراض الجانبية والاضرار التي قد يتسببها هذا النوع

من الحبوب ( ترامال ).:

هو من اخطر انواع العقاقير المدمرة للجهاز العصبي والجهاز التناسلي حيث انه

لا تظهر اعراضه بيوم وليلة

كما يسبب دوخةً، صداعاً، دواراً، نعاساً، غثياناً، إرتباكاً، هلوسةً، عصبيةً،

طفح جلدي، زغللةً في الرؤية وفي حالات قد يسبب صعوبة في التنفس وقابلية للانتحار.

وفي حال تم استخدامها بدون ارشاد طبي للمرضى

فالاضرار الناتجة عن كثرة استخدامها

فشل كلوي + تليف بالكبد وفشل تام بوظائف الكبد

