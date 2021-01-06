منوعات

تراند اليوم : انت مين الحلقة 5 .. برنامج انت مين الحلقة ٥ HD انت مين الحلقة الخامسة شاهد VIP

0 نشر
0 تبليغ

مشاهدة انت مين الحلقة الخامسة ، تحميل ومشاهدة برنامج انت مين الحلقة ٥ شاهد نت برنامج انت مين الحلقه ٥،ونشرت  قناة (MBC) ومنصة شاهد برنامج انت مين الحلقة 5 دThe Masked Singer على يوتيوب وتويتر والمنصات الاجتماعية المختلفة، موضحة أنه يمكن مشاهدتها كاملة بدون إعلانات على (شاهد VIP).

وطرحت قناة إم بي سي في البرمومو المقتضب تساؤلا حول "الحلقة الخامسة من برنامج انت مين"، حول الشخصية التي ستغادر الليلة من الغزاة، بعد أن تنجح لجنة التحقيق من كشف شخصيتها الحقيقية.

وتابعت: هل سينجح المحققون من اكتشاف هوية المشاهير المختبئين وراء الأقنعة، ترقبوا الحلقة الليلة عند التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، مؤكدة أن هناك مفاجآت جديدة لأبرز النجوم المشاركين.

برنامج انت مين الحلقة 5 الخامسة: اضغط هنا أو اضغط هنا

اقرأ أيضاً

وحاولت البلوشي إثارة الجمهور، عبر تقديم بعض الصفات لكن لم يتمكن أحد من معرفة شخصيتها وراء الزهرة، إذ قالت في أول دليل حولها إنها مثلت في مسلسل عذراء والقصة عن سجن النساء.

وتابعت إنها لعبت دور ممثلة وبنتها عملت جريمة قتل وسُجنت، قبل أن توضح أن الكحل الأسود دلالة على اسم العمل الفني، فيما الثالث الأهرامات بشأن مسلسل دفعة القاهرة وأيضا آل ديسمبر.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا