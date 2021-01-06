تراند اليوم : انت مين الحلقه 5 ..مشاهدة برنامج انت مين ام بي سي الحلقة 5 الخامسة HD

انت مين الحلقه 5 برنامج انت مين ام بي سي مشاهدة انت مين الحلقة الخامسة ، تحميل ومشاهدة برنامج انت مين الحلقة ٥ شاهد نت برنامج انت مين الحلقه ٥،ونشرت قناة (MBC) ومنصة شاهد برنامج انت مين الحلقة 5 دThe Masked Singer على يوتيوب وتويتر والمنصات الاجتماعية المختلفة، موضحة أنه يمكن مشاهدتها كاملة بدون إعلانات على (شاهد VIP).

وطرحت قناة إم بي سي في البرمومو المقتضب تساؤلا حول "الحلقة الخامسة من برنامج انت مين"، حول الشخصية التي ستغادر الليلة من الغزاة، بعد أن تنجح لجنة التحقيق من كشف شخصيتها الحقيقية.

وتابعت: هل سينجح المحققون من اكتشاف هوية المشاهير المختبئين وراء الأقنعة، ترقبوا الحلقة الليلة عند التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، مؤكدة أن هناك مفاجآت جديدة لأبرز النجوم المشاركين.

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وحاولت البلوشي إثارة الجمهور، عبر تقديم بعض الصفات لكن لم يتمكن أحد من معرفة شخصيتها وراء الزهرة، إذ قالت في أول دليل حولها إنها مثلت في مسلسل عذراء والقصة عن سجن النساء.

وتابعت إنها لعبت دور ممثلة وبنتها عملت جريمة قتل وسُجنت، قبل أن توضح أن الكحل الأسود دلالة على اسم العمل الفني، فيما الثالث الأهرامات بشأن مسلسل دفعة القاهرة وأيضا آل ديسمبر.