تراند اليوم : سرطان الثدي عند الرجال.. مؤشرات مرضية وفحص طبي مبكر

بالرغم من ندرة حالات سرطان الثدي في الرجال، إلا إنها موجودة، ولهذا يجب على الرجال أن التعرف عن الأعراض المصاحبة للإصابة بسرطان الثدي.

ورصدت جمعية السرطان الأمريكية ارتفاع الإصابات السنوية، لحالات سرطان الثدي لدي الرجال، وفق ما رصدته صحيفة (تقف نفسك).

وعلق الطبيب التجميلي الجراحي حامد عبدالله:" لسوء الحظ، غالبا ما يتم الكشف عن سرطان الثدي لدى الرجال في مراحل متقدمة، ويرجع ذلك إلى نقص الوعي بأن الرجل من الممكن أن يصاب بسرطان الثدي".

أعراض الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال:



ظهور كتل الثدي

معظم الرجال الذين يعانون من سرطان الثدي سوف يلاحظون كتلة صلبة، غير مؤلمة من الممكن أن يعتقدوا أنها تشير إلى عضلات صدرية والتي تكون وراء أو بالقرب من منطقة الحلمة.

هنالك اختلاف بين كتل الثدي الموجودة في التثدّي الحميد، أو الثدي المتضخم في الحجم بسبب عدم التوازن الهرموني، فيعتبر التثدي عادة ما يظهر في صورة كتلة يسهل الضغط عليها، متحركة، كتلة لينة خلف الحلمة، ولكن الكتل المتعلقة بالسرطان ليست متحركة أو لينة.

تتميز الكتل السرطانية بالصلابة و صعوبة الحركة تحت الجلد، و لتحديد ما إذا كتلة سرطانية أم لا، تحتاج إلى التصوير الشعاعي للثدي وفي بعض الأوقات قد تحتاج لأخذ عينة و فحصها

التغيرات في شكل الثدي أو حجمه

بالإضافة إلى ظهور كتلة في الثدي أو المنطقة الصدرية، قد يلاحظ الرجال تغيير فردي في الحجم. فكما قال الدكتور عبد الله:" هذا التغيير قد يكون زيادة حجم مع مرور الوقت أو حتى أثناء النوم، و قد يكون أيضا في الشكل، و هو أيضا علامة على حدوث شئ تحت الجلد، و غالباً ما تكون هذه التغييرات غير مؤلمة و تُحدث تغيير طفيف جدا في المنطقة، ولكنها على الرغم من كل ذلك تكون خطيرة".

تغيرات الحلمة

يعتبر التغير في مظهر أو شكل أو نسيج الحلمة، مؤشر غير صحي حيث تتشارك الحلمة في حوالي (40 - 50) % من حالات سرطان الثدي لدى الذكور، وذلك وفق توضيح الدكتور دينيس هولمز جراح سرطان الثدي والباحث والمدير المؤقت لمركز مارجي (بيترسين) للثدي في معهد (جون واين) للسرطان في مركز العناية الإلهية (سانت جون) في (سانتا مونيكا):" هذه التغيرات قد تشمل انكماش الحلمة أو الانقلاب، حين تكون الحلمة مقلوبة أو احمرار أو تقشير في الحلمة أو إفرازات".

وأوضح أن السبب الأكثر شيوعاً لإنكماش الحلمة هو السرطان الملتصق في كل من الجلد و العضلة الصدرية، فمن المهم أن نذكر، أنه من الممكن أن يكون إنكماش الحلمة في الرجال لأسباب حميدة.

تغيرات الجلد

يعتبر تغير الجلد في بعض الأحيان من أولى العلامات الدالة على سرطان الثدي، وذلك وفق ما أشار إليه الدكتور (شارون جيوردانو) رئيس التحقيق في مؤسسة تمويل بحوث سرطان الثدي وأستاذ الطب في قسم الأورام الثديية في جامعة (تكساس) مركز (إم دي أندرسون) للسرطان في (هيوستن، تكساس):"

الرجال الذين يعانون من سرطان الثدي الإلتهابي ممكن أن يظهر لديهم احمرار الجلد، أو طفح جلدي، تورّم، أو تجمع للسوائل في أنسجة عضلات الصدر، والتي من الممكن أن تشبه العدوى".

وأضاف:" في بعض الأحيان الطفح الجلدي والإحمرار الحاد قد لا يلاحظه أحد، لأن المريض قد يعتقد أنها بسبب الإحتكاك من نشاط بدني أو حتى جرح غير معَالج، ويمكن أن تكون التغيرات الجلدية الأخرى عقد قاسية أو تقرّحات على الحلمة أو بالقرب منها".

إفرازات الحلمة

قد يكون خروج إفرازات عند النساء، حتى في النساء الغير حوامل أو المرضعات، أمر طبيعي، ولكن يختلف عند الرجال، ففي الواقع علامة إنذار مبكرة لسرطان الثدي.

وكما قال دكتور عبد الله:" افرازات الحلمة أمر لا بد ألا يتجاهله الرجال، فهو المحرك لهم لمعرفة أن هناك شيء ما غير جيد، وقد تكون هذه الإفرازات واضحة، ولكن من الممكن أن تكون مصحوبة بالدم، والتي سوف يلاحظها المريض عن طريق رؤية البقع على القميص".

ألم الصدر

على الرغم من أن ألم الصدر علامة غير محددة ويمكن أن يحدث مع العديد من الأسباب الأخرى غير السرطان، ولكن الألم بالدرجة الأولى يكون في منطقة الحلمة، ففي حال كنت تعاني من ألم غير معلوم سببه منطقة الحلمة أو الصدر والذي لا يختفي بعد بضعة أيام، يجب تحدد موعداً مع طبيبك.

ألم العظام

لأن سرطان الثدي لدى الرجال عادة ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة، يمكن أن ينتشر السرطان خارج الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، فوفقاً للدكتور (جيوردانو) :" العظام هي الموقع الأكثر شيوعا لجعل سرطان الثدي ينتشر".

تضخّم الغدد الليمفاوية

مكان آخر يمكن للسرطان أن ينتشر فيه هو الغدد الليمفاوية، وكما أوضح دكتور (هولميس):" عندما يتطور سرطان الثدي عند الرجل، هناك فرصة أكبر أن السرطان قد انتشر و وصل إلى الغدد الليمفاوية في الوقت الذي يتم الكشف عن وجود السرطان في الثدي"

وأضاف:" إذا لاحظت وجود كتلة واحدة مؤلمة أو أكثر بالقرب أو أسفل منطقة الإبط ، يجب تحديد موعداً مع الطبيب في أقرب وقت ممكن".

طريقة الفحص الطبي لسرطان الثدي عند الرجال:



قال الدكتور (جيوردانو):" يمكن للرجال الخضوع للتصوير الشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية لمواصلة تقييم أي أضرار مشتبه بها ومن ثم يكون أخذ عينة للفحص المرض".

وعلى الرغم من أن سرطان الثدي للذكور نادر نسبياً حوالي 1% من جميع الإصابات بسرطان الثدي تصيب الرجال، ولكن من المهم للرجل أن يعلم أنه أيضاً معرض للإصابة، والعلم أن تشخيص السرطان في المراحل المبكرة سيؤدي إلى أفضل النتائج و النجاة منه.