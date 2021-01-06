تراند اليوم : فيديو تطوان +18.. فيديو فتاة تطوان كامل بدون حذف HD فيديو بنت تطوان مولات الخمار تطوان

فيديو تطوان مشاهدة وتحميل فيديو فتاة تطوان فضيحة فيديو بنت تطوان كامل بدون حذف ، وأثارت فضيحة مولات الخمار جدلاَ واسعاً في الشارع المغربي، عقب نشر شاب لمقطع فيديو مولات الخمار والذي يظهره وهو يقوم بأعمال حنسية برفقة فتاة محجبة مغربية، وتم تداول فيديو فضيحة تطوان بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

واوقفت المصالح الامنية بتطوان؛ أمس الثلاثاء؛ فتاة في العشرينات من عمرها؛ على خلفية ظهورها في شريط اباحي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت المعنية بالأمر؛ قد ظهرت في شريط فيديو اباحي وهي في وضعية مخلة وترتدي اللباس الإسلامي.

وأصدرت النيابة العامة تعليمات للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الفاضح وإيقاف أبطاله؛ ويتعلق الأمر بالإضافة إلى شاب اخر يجري البحث عنه.

ومن المنتظر، أن يتم تقديم الشابة أمام أنظار النيابة العامة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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للإشارة فقد أثار الفيديو ضجة واسعة في صفوف الفايسبوكيين،وبين ساكنة مدينة تطوان، خاصة أن الفتاة تظهر بوجه مكشوف في الشريط وهي ترتدي اللباس الشرعي الإسلامي .

وقام ذات الشاب بنشر الفيديو دون خجل، لغرض التشهير، خاصة وأن وجه الفتاة التي يرجح انها من احدى مدن الشمال، ظاهر ومعروف لدى مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي رغم انها “منقبة”.

وتفاجأ عموم المغاربة بما قام به، حيث تلقى سيلاً من التعليقات الغاضبة من إشهاره لمثل هذه الممارسات التي اعتبروها “شاذة”، وتشهير للفتاة، ناهيك عن تشويه للباس الشرعي .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع " فيديو الفتاة المحجبة " فيديو مولات الخمار ، والذي أظهر أوضاع مخلة بالأدب والاخلاق الاسلامية، حيث عم السخط الواسع فس المغرب عقب تداول فيديو مولات الحجاب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

وتصدر "فيديو مولات الخمار" المخل التريند في المغرب ، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.