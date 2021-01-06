تراند اليوم : اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 18 : مسلسل أخبرهم أيها البحر الاسود الحلقة 18 قصة عشق : مسلسل اشرح أيها البحر الأسود الحلقة 18

مسلسل البحر الاسود : أحداث قصة مسلسل اخبرهم أيها البحر الأسود ، وتدور أحداث مسلسل اشرح أيها البحر الأسود حول شخصية أنثوية تدعى (نفس).تم إجبار نفس على الزواج بعمر مبكر وفي عمر السادسة عشر من رجل اتصف بالعنف وعدم الرأفة في التعامل ويدعى فيدات صايار.

قام فيدات بإغلاق أبواب المنزل على نفس ومنعها من الخروج طيلة فترة زواجها، وقد أنجبت منه ابن يدعى يغيت، وكان الأخير هو ما يهون عليها السجن المفروض عليها.تحاول نفس الهروب هي وابنها ذو السبع السنوات من منزل زوجها في كل مرة تسنح لها الفرصة، إلا أنه في كل مرة يتم إلقاء القبض عليها وإحكام الأبواب والنوافذ عليها مجدداً.

تستطيع نفس هي وابنها في إحدى المرات الهرب من المنزل لتلتقي أثناء ذلك برجل يدعى طاهر وهو الابن لإحدى أكبر عائلات المحافظة في قرية البحر الأسود، ولكن يتم إلقاء القبض عليها من جديد.طاهر كاللي هو ابن أحد أكبر رجال الأعمال الذي يترأس إحدى شركات الرمل، حيث قام الأخير بعقد اتفاقية مع صايار زوج نفس الذي يعمل في شركة إسمنت، من أجل صفقة صناعة السفن.

طاهر الذي يتصف بالجنون والاندفاع يقوم بالتفكير في كيفية مساعدة نفس وابنها على الهروب بعد أن يعرف قصتها، لتتغير حياته ويصبح همه الشغال هو كيفية حماية نفس ويغيت دون أن يعرف من هو زوجها.يقوم فيدايت بإحضار عائلة كاللي وعزيمتهم على العشاء، ليكتشف طاهر أن نفس هي زوجة شريك والده في الصفقة.

تبدأ نفس بعقد الهمة على الهروب من المنزل أثناء انشغال زوجها بالضيوف، ولكن هل سيتدخل طاهر كاللي في هذه الخطة أم لا.

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أهم المعلومات عن مسلسل اشرح أيها البحر الأسود

يحمل مسلسل اشرح أيها البحر الأسود في نسخته الأصلية التركية اسم Sen Anlat Karadeniz.

تم تصنيف مسلسل Sen Anlat Karadeniz على أنه مسلسل عائلي درامي ورومنسي.

تم عرض أولى حلقات مسلسل Sen Anlat Karadeniz في يوم الرابع والعشرين من شهر يناير من عام 2018.

يتم عرض حلقات مسلسل Sen Anlat Karadeniz أيام الأربعاء على شبكة العرض التركية atr.

يقوم الممثل التركي الشاب Ulaş Tuna Astepe بأداء دور طاهر.

تُجسد الممثلة التركية İrem Helvacıoğlu دور نفس.

حلقات المسلسل من هنا