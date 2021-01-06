تراند اليوم : مسلسل ايوب الحلقة 7 السابعة

مسلسل ايوب الحلقة 7 السابعة، “أيوب” من بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، ومحمد دياب، وزكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد صالح.

و يبدو أن الحظ سيئ جدا مع النجم مصطفى شعبان فى مسلسل أيوب، فمن خلال الأحداث ينتقم أيوب من زوج شقيقته بعد وصوله السجن إليه ويلقنه ضربا مبرحا داخل السجن، بسبب بيعه منزل العائلة بأوراق مزورة.

تذهب "رغدة" زوجة مصطفى شعبان إلى منزل عمته وتتعرف عليهم لكن فى نفس التوقيت يخرج "منصور" من السجن ويلتقى بـ"حسن الوحش" ويوعده بأن يبحث عن زوجة "أيوب" ويقنعها بالزواج منه ويشترى "حسن الوحش" إيصالات الأمانة المستحقة على "أيوب" من التجار، حتى يقيم بهم دعوات قضائية أخرى ويظل مسجون لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن من إقناع زوجته بالطلاق منه.

مايكل يزور "أيوب" فى محبسه ليخبره بما حدث وأن مدير البنك وجه له تهمة جديدة بسبب ضياع مستندات قرض لأحد العملاء.

أبطال مسلسل أيوب

أيوب بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

موعد عرض أيوب على الحياة

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل أيوب يوم الاربعاء في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة الحياة.

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