تراند اليوم : رحيم الحلقة 8 : الحلقة الثامنة مسلسل رحيم الحلقة 8 : مسلسل رحيم الحلقة 8 الثامنة كاملة

يواصل مسلسل رحيم الحلقة 8 الثامنة رصد صراع داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

وشهدت بداية الاحداث الماضية أحتجاز رحيم لحاتم الذي تسبب فى خطف شقيقة هشام بعد أن سلمته أحدى البنات له في حالة سُكر شديدة حسب الإتفاق الذي تم بينهم، بعدها خرج رحيم بصحبة ليفاجئو بـ "عبودة الدواخلي" الذي نصب عليه حلمي "محمد رياض" في صفقة البرشام المخدر.

ضابط الأمن الوطني أحمد "إيهاب فهمي" أمر بتحرك قوة من الداخلية لإنقاذ رحيم من يد عبودة، ولكن عند وصوله إلي هناك كان الثنائي رحيم وعبودة يجلسون على المقهي لشرب الشاي والتحدث فى العمل الذي سيجمعهما معًا

بعدها بدأ رحيم وحلمي فى التخطيط لإنقاذ شقيقه هشام من أيدي خاطفينه بعدما أعترف الشاب الذي أوقع به علي مكان مختطفيه.

ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.

اقرأ أيضاً

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل رحيم 2018

حيث سيتم نقل مسلسل رحيم من خلال شاشة cbc و cbc دراما، وذلك بشكل حصري و خاص، حيث سيتزامن بداية عرض مسلسل رحيم مع بداية اول يوم في أيام رمضان، ولكن القناة لم تعلن بعد عن الساعة المحددة التي سيتم من خلالها عرض المسلسل عبر شاشتها، وفور توافر المعلومات لنا سوف نقوم بتوفير المعلومات لكم بشكل حصري و سريع.

يعرض المسلسل على قناة cbc في الـ 8 صباحا، ويعاد في الـ 1:30 ظهرا، وفي الـ 1 منتصف الليل.

وعلى قناة cbc دراما في تمام الساعة الـ 8 مساء، ويعاد في الـ 12 منتصف الليل، وفي الـ 4 صباحا، والـ 11 ظهرا، والـ 4 عصرا.

كما سيعرض على قناة ON E، في تمام الساعة الـ 11 مساء، ويعاد في الـ 5 صباحا، والـ 10 صباحا.

وعلى ON drama في الـ 7 مساء، ويعاد في الـ 12 منتصف الليل، وفي الـ 6 صباحا، والـ 9 صباحا.