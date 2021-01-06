تراند اليوم : الحلقة 119 قيامة ارطغرل 119 ارطغرل 119 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 119 كاملة HD

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 119 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون Diriliş Ertuğrul 119. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 119،ويصل ارطغرل في مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 119 إلى حاكم المغول الخان اوغادي بعدما قطع رحلة طويلة في البر والبحر برفقة رجاوله ونويان، ويقول نويان لأرطغرل بأنه سيدفع الثمن غالياً إذا كان جزءاً من لعبة يتم إعادادها، ويحذره بأن يتعامل مع اوغادي بشكل لائق إلا أن ارطغرل يسخر من حاكم المغول.

ويقول ارطغرل لخان اوغادي " الهدايا التي أرسلها سلطاني لك موجودة في هذه الحقيبة ، فيرد عليه حاكم المغول "هل الهدايا التي ارسلها لخان الخانات موجودة في هذه الحقيبة الصغيرة؟.

فيرد أرطغرل عليه" في هذه الحقيبة قدر حكمك يا اوغادي".