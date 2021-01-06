تراند اليوم : قانون عمر الحلقة 8 مسلسل قانون عمر الحلقة الثامنة كاملة

في قانون عمر الحلقة 8 ، قد لا تأخذ العدالة مجراها قط في حياة شاب خلوق تم سجنه ظلماً وخسر أحبته، لكن على الرغم من انهيال المصائب عليه، يصر على إيجاد بصيص أمل في آخر النفق.

فقد "عمر" الأمل في الاحداث الاخيرة من مسلسل "قانون عمر" الذي يلعب بطولته الفنان حمادة هلال، عبر قناة MBC مصر، بعد أن علم بموت "شهاب محفوظ".

وطلب ضابط الشرطة، الاستماع لأقوال محامي "شهاب"، لكنه لم يخبره سوى أنها كانت مقابلة عمل، وفي الجهة المقابلة قرر مساومة "سارة" زوجة شهاب أن تشتري ثمن سكوته بـ 10 ملايين جنيه، وإلا سيخبر الشرطة بأنها من حاولت قتله بمعاونة عشيقها "طارق".

ويرسل محامي "عمر"، الفيديو الذي صوره "جمال" إلى رئيس المباحث الذي حقق في قضية عمر، وكان السبب في الحكم عليه بـ15 عامًا، ليقرر أن يساعده ويعطيه مفاتيح وثغرات القضية ليثبت براءة "عمر"، وتتكفل "وحيدة" مصاريف المحامي، وترفض أن يبيع "عمر" سيارته.

وفي المحكمة، ترافع محامي "عمر" وطلب شهادة "جمال" إلا أنه كان خائفًا من الوقوف أمام هيئة القضاة، ولم يفد بأي شئ، وطالب المحامي بشهادة "محامي شهاب" لأنه الوحيد الذي ألتقى به قبل موته.

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وتسأل "سارة" المحامي عن موقفه من الشهادة التي طلب لها، وهددها بأن يذهب للمحكمة ويدلي بكل شئ، لكنها أخبرته بأنه لم تعرف حجم ثروتها من الميراث، ليصدمها بأنها لن ترث شيئًا طبقًا لوصية زوجها "شهاب"، إلا أنه يملك أكثر من نسخة عليها توقيع "شهاب" قبل موته بـ3 أشهر، وإذا اتفقوا مع بعضهم البعض سيجعل لها نصيب كبيرر من التركة.

وانتهت الحلقة، في المحكمة أثناء استماع المحكمة لشهادة محامي "شهاب".. فهل سيبيع ذمته مقابل الأموال؟.

يدور مسلسل "قانون عمر" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، حول "عمر" مهندس ميكانيا يدخل السجن ظلمًا، ويخرج منه بعد 3 سنوات بعد ظهور براءته، ولكن المفارقة أنه خرج وأمام عينيه قانونه الخاص.

ويجد "عمر" نفسه في ورطة جديدة بسبب قانون الحب، فهل ينتصر "قانون عمر" أم يسري عليه ما يسري على الآخرين؟.

"قانون عمر"، بطولة حمادة هلال، إيمان العاصي، مصطفى أبوسريع، ومجموعة أخرى من الفنانين، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد شفيق.

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