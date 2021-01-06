تراند اليوم : نسر الصعيد الحلقة 7  كاملة بطولة محمد رمضان

مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 7 كاملة بطولة محمد رمضان الظابط زين نسر الصعيد الحلقة 7 مسلسل الاكشن والدراما المصري مكافحة الارهاب نسر الصعيد الحلقة 7 شاهد نت على قناة mbc 1 مصر dmc يوتيوب وتدور أحداث مسلسل نسر الصعيد حول البطل محمد رمضان، و الذي يلعب دور الضابط الصعيدي الذي يدعى (زين)، و هو ضابط في القوات المسلحة المصرية و ذو أخلاق عالية و مميزة، و يحمل العديد من الأخلاق الرائعة ليكون مثالاً يحتذى به من قبل الشباب، و يكون الضابط زين (محمد رمضان) محبوباً من قبل الجميع من حوله و له شعبية كبيرة يتمتع بها، و تبدأ أحداث مسلسل نسر الصعيد بالتسلسل الى أن يتم نقل الضابط زين الى منطقة سيناء، وذلك في سبيل محاربة الارهاب في المنطقة، والقضاء على بؤر الارهاب، مما يعمل على ايجاد العديد من المشاهد المميزة و العديدة المشوقة التي يبدع بها الفنان محمد رمضان.

أبطال و فريق عمل مسلسل نسر الصعيد 2018

و يشارك في مسلسل نسر الصعيد مجموعة من الفنانين برفقة محمد رمضان، حيث يشارك الفنان القدير سيد رجب، و تشارك الراقصة دينا في العديد من الأدوار المميزة، وأيضاً الممثلة سلوى خطاب، و العديد من الممثلين الجدد و الصاعدين مثل الممثل أحمد داوود و أسماء جلال و عائشة أحمد، و يشارك في أحداث مسلسل نسر الصعيد أيضاً الممثل مؤمن نور و محمد حاتم و الممثل حسن الديب و باسل الزارو، لتكون الفرصة امامهم في سبيل الظهور في هذا العمل الضخم و المرتقب، فمن المعروف أن المسلسلات التي يشارك بها الفنان محمد رمضان لقى رواجاً كبيراً بين المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، و ينتظر العديد من المشاهدين مسلسل نسر الصعيد لما له أهمية كبيرة في التعامل مع قضية سيناء التي تعتبر الشغل الشاغل لبال المصريين و الدول العربية المجاورة، و كيفية التعامل معها.

1-محمد رمضان

2-محمد عز

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3-عايدة رياض

4- الراقصة دينا

5-أسماء جلال

6-الممثلة التونسية درة

القناة التي تعرض مسلسل محمد رمضان نسر الصعيد

و تحمل أحداث قصة مسلسل نسر الصعيد 2018 العديد من المشاهد المميزة و الخطيرة التي يشارك بها الأبطال، وذلك بجوار الفنان المعروف محمد رمضان، و التي سوف تعرض على شاشة قناة دي إم سي المصرية، و من المرجح أن يتم عرض المسلسل في الساعة ثامنة مساءاً من كل يوم من ايام رمضان في وقت يتناسب مع مختلف المشاهدين في الدول العربية، وسيتم إعادة مسلسل نسر الصعيد في العديد من الأوقات للحصول على الفرصة على الاطلاع على أحداث هذا المسلسل الرائع و المميز.

مواعيد مسلسل نسر الصعيد

يعرض نسر الصعيد على قناة dmc في تمام الساعة العاشرة مساء طوال أيام رمضان.

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