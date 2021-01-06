تراند اليوم : فيديو تطوان ،،+18 فيديو مولات الخمار فضيحة الفتاة المحجبة كاملة

فيديو مولات الخمار مشاهدة وتحميل فيديو مولات الخمار كامل بدون حذف فيديو تطوان ، وأثار نشر شاب مقطع فيديو إباحي له، يظهر فيه وهو يمارس الرذيلة مع صديقته المحجبة، استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عمد إلى إظهار وجه صديقته والحديث معها في امور مشينة وبرضاها..

وقام ذات الشاب بنشر الفيديو دون خجل، لغرض التشهير، خاصة وأن وجه الفتاة التي يرجح انها من احدى مدن الشمال، ظاهر ومعروف لدى مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي رغم انها “منقبة”.

وتفاجأ عموم المغاربة بما قام به، حيث تلقى سيلاً من التعليقات الغاضبة من إشهاره لمثل هذه الممارسات التي اعتبروها “شاذة”، وتشهير للفتاة، ناهيك عن تشويه للباس الشرعي .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع " فيديو الفتاة المحجبة " فيديو مولات الخمار ، والذي أظهر أوضاع مخلة بالأدب والاخلاق الاسلامية، حيث عم السخط الواسع فس المغرب عقب تداول فيديو مولات الحجاب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

وتصدر "فيديو مولات الخمار" المخل التريند في المغرب ، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

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وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.