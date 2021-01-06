تراند اليوم : فيديو تطوان ،،+18 فيديو تطوان كامل بدون حذف

فيديو تطوان ،انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر فيديو تطوان ، لفتاة وهي تنزل الخمار في احد المولات المغربية، وأثار فيديو تطوان سخطاً واسعاً في الشارع المغربي، وسط مطالبات بمحاسبتها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع " فيديو الفتاة المحجبة " فيديو مولات الخمار ، والذي أظهر أوضاع مخلة بالأدب والاخلاق الاسلامية، حيث عم السخط الواسع فس المغرب عقب تداول فيديو مولات الحجاب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

وتصدر "فيديو مولات الخمار" المخل التريند في المغرب ، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

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