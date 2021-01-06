تراند اليوم : فيديو الفتاة المحجبة .. فيديو تطوان الاباحي كامل

فيديو تطوان مشاهدة وتحميل فيديو تطوان بدون حذف وبدأت القصة عند نشر شريط جنسي لفتاة مغربية وهي تقوم بأعمال جنسية برفقة رفيقق لها.

وأفادت مصادر محلية، أنه مباشرة بعد انتشار شريط جنسي على مواقع التراسل الفوري كالنار في الهشيم، عمدت سلطات أمن تطوان، إلى تحديد هوية الشابة الظاهرة بوضوح في الفيديو، وإيقافها بالحي الذي تقطنه، بينما ما زال البحث جاريا على شريكها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بشريط فيديو موثق لعملية جنسية بين شخصين، تسرب بطريقة غير معروفة من هاتف خليل الشابة الذي عمد إلى تصوير المعنية في أوضاع حميمية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الخليلين هما مطلقة بلباس شرعي تنتمي لأحد الأحياء الهامشية الآهلة بالسكان، ولها طفلين، وشاب من مدينة تطوان لم يتم التعرف على هويته بعد.

وفتحت النيابة العامة المختصة بتطوان، تحقيقا في الشريط الرائج، لتحديد هوية الطرفين، وإيقافهما، ثم تقديمهما للعدالة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع فيديو مولات الخمار ، والذي أظهر أوضاع مخلة بالأدب والاخلاق الاسلامية، حيث عم السخط الواسع فس المغرب عقب تداول فيديو مولات الحجاب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

وتصدر "فيديو مولات الخمار" المخل التريند في المغرب ، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

اقرأ أيضاً