تراند اليوم : فيديو مولات الخمار ،، فيديو مولات الخمار فضيحة الفتاة المحجبة كاملة بدون حذف

فيديو مولات الخمار كامل بدون حذف والذي أظهر فتاة مغربية وهي تمارس الرزيلة مع صديق لها، وحاز فيديو مولات الخمار على ألالاف المشاهدات فور نشره من أحد أبناء تطوان " الشاب الذي مارس الرذيلة مع الفتاة، فيما عم السخط الشارع المغربي، مما دفع بأمن تطوان بالقبض على الفتاة وإجراء عمليات بحث واسعة عن الشاب

تمكنت قوات الأمن المغربية، من التوصل إلى هوية الفتاة العشرينية صاحبة الفيديو المخل الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه فتاة بالحجاب تمارس الفعل الفاضح مع شاب.

وقال موقع “أخبارنا المغربية”، إن الأمر يتعلق بفتاة عشرينية، تم اعتقالها بعدما أصدرت النيابة العامة تعليمات للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الفاضح وإيقاف أبطاله.

ومن المرتقب، أن يتم تقديم الشابة أمام أنظار النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا عن صديق الفتاة الذي قام بتصور الفيديو ونشره.

ويذكر أن الفيديو خلق ضجة واسعة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وساكنة مدينة تطوان المغربية، خاصة وأن الفتاة تظهر بوجه مكشوف في الشريط وهي ترتدي الحجاب، وتمارس الرذيلة مع الشاب.







