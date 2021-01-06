تراند اليوم : ترامب يقارن بين لقائيه مع بوتن والناتو

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن كان "أفضل بكثير" من لقاءاته خلال قمة الحلف الأطلسي "الناتو".

وكتب ترامب في تغريدة له "رغم أنني عقدت قمة ممتازة مع الحلف الأطلسي جمعنا خلالها مبالغ ضخمة، فإن المحادثات مع بوتن كانت أفضل بكثير. للأسف أن وسائل الإعلام لم تنقل ذلك بهذا الشكل والأخبار الكاذبة خرجت عن السيطرة".

وأدت قمة حلف شمال الاطلسي الأسبوع الماضي التي وجه ترامب خلالها انتقادات لاذعة لحلفائه حول نفقات الدفاع إلى توتر شديد في العلاقات داخل الحلف.

وبدا ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك وكأنه يؤيد نفي بوتن لأي تدخل من قبل بلاده في الانتخابات الرئاسية في 2016 ما أثار استنكارا واسعا في الداخل.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن مسؤولي الاستخبارات في بلاده يتهمون روسيا بقرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديمقراطي تتضمن معلومات يمكن أن تسيء إلى حملة منافسته هيلاري كلينتون.

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لكنه شدد على فوزه بشكل نزيه قائلا "الرئيس بوتن يقول إن روسيا لم تقم بذلك وسأقول الآتي: لا أرى سببا لأن تكون هي".