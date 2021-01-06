تراند اليوم : بطل العالم جيرو يسخر من إنجلترا

سخر لاعب المنتخب الفرنسي، أوليفييه جيرو، من الإنجليز عقب الفوز بكأس العالم 2018، التي احتضنتها روسيا.

وقال جيرو، في تصريح لا يخلو من السخرية لبعض المراسلين الإنجليز ونقلته صحيفة "آس" الإسبانية: "إنه شعور رائع، أقصد - it's coming home - يجب أن أقول هذا".

وكان الإنجليز يتغنون بعبارة "it's coming home"، إذ يعتبرون أن بلادهم هي مهد الكرة في العالم، وأن كأس العالم سيعود إلى موطنه الأصلي.

وفازت فرنسا على كرواتيا في المباراة النهائية لكأس العالم 4-2 وأحرزت اللقب المونديالي الثاني.

بينما أحرزت إنجلترا المركز الرابع في المونديال الروسي بعد خسارتها أمام بلجيكا بهدفين نظيفين.

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وأضاف جيرو لاعب تشلسي الإنجليزي: " إنه حلم تحول إلى حقيقة، هو حلم الطفولة.. أنا فخور جدا بنفسي وبكل الأشخاص الذين ساندونا".

وتابع "كان الأمرا صعبا في بعض الأحيان، لكننا كنا أقوياء منذ البداية وإلى النهاية.. أعتقد أن اللقب مستحق عن جدارة".