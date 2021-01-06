تراند اليوم : قاض تركي "يتمرد" لعدم قدرته على الحياد

تنحى قاض عن إصدار حكم في قضية ضد محامي تركي بارز يدعو لحرية الصحافة يحاكم حاليا لانتقاده منظومة القضاء في تركيا، في اليوم ذاته الذي كان سيصدر فيه الحكم.

وقال المحامي فيصل أوك إن القاضي تنحى عن القضية، الثلاثاء، لأنه ليس بإمكانه أن يكون محايدا.

وقد وجهت لأوك تهمة الإساءة لمؤسسات الدولة في مقابلة معه عام 2015 اتهم فيها السلطة القضائية بالتحدث "بصوت واحد". ويواجه حكما بالسجن قد يصل إلى عامين في حال إدانته.

ولم يتضح بعد سبب عدم تنحي القاضي عن القضية في وقت سابق. ولم يحدد بعد موعد جلسة استماع جديدة.

ودافع أوك عن الصحفي الألماني-التركي دنيز يوجيل، الصحفي بجريدة دي فيلت الألمانية، الذي اعتقل العام الماضي في تهم إرهاب ودعاية للإرهاب.

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وأطلق سراح يوجيل في وقت سابق من العام وعاد إلى ألمانيا.