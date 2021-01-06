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تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 بالجزائر .. نتائج بكالوريا 2018 bac.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج البكالوريا 2018 بالاسم ورقم المسار

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نتائج بكالوريا 2018 bac.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج البكالوريا 2018 بالاسم ورقم المسار،وكشفت معالي وزيرة التربية: السيدة نورية بن غبريت أنّ الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس 19 جويلية 2018، على الساعة الثامنة ليلا 20:00.
حيث ان الاعلان سيكون عبر الموقع الإلكتروني bac.onec.dz 
كما هنأت الوزيرة الناجحين وغردت “مبروك للناجحين” و اعلمت الوزيرة عن الخبر عبر الشبكات الاجتماعية فيسبوك وتويتر.

وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين الـ 20 والـ 25 جوان 709.448 مترشح من بينهم 40  بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نسبة النجاح في هذا الامتحان السنة الماضية بلغت56,07 بالمائة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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