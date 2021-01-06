تراند اليوم : ظهور نتيجة تنسيق المدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومى 2018 والاسم بوابة القاهرة نتيجة تنسيق رياض الاطفال القاهرة المرحلة الاولى 2018 كاملة

اعتمدت رسميا نتيجة تنسيق المدارس التجريبية رياض الاطفال في القاهرة للعام 2018 لجميع المتقدمين للانتساب للمدارس التجريبية رسميا عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية.

حيث تم نشر كافة نتائج رياض الاطفال 2018 محافظة القاهرة نتيجة الكي جي للمدارس التجريبية في عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التي تشارك جميعها في استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهره 2018.

فقد صرحت فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات بالقاهرة، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

تشمل محافظة القاهرة التعليمية عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التي تشارك جميعها في استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهره 2018.

بوابة القاهرة التعليمية نتائج تنسيق رياض الأطفال

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